汐止車站鎖喉勒斃小黃運將辯酒醉 死者家屬盼國民參審

陳姓男子今年4月酒後，疑在新北市汐止車站外排班計程車司機林姓男子便溺，雙方爆發口角，陳男涉徒手鎖喉勒斃林男，遭依殺人罪嫌起訴。士林地法院今開庭，陳男以國民法官難辨別殺人罪、傷害致死罪，聲請不行國民參與審判；死者家屬當庭期盼國民參審，建請法院求處15年有期徒刑。

全案起源於，40歲陳男今年4月6日清晨爛醉，在汐止火車站外尿急，直接對著一輛計程車便溺，引起64歲林男司機，雙方因此爆發口角，陳男徒手鎖喉勒頸製林男昏迷，目擊者見狀報警，救護人員到場，林男失去呼吸心跳，送醫不治。

當時，警方到場逮捕陳男，酒測值高達每公升1.07毫克，且不斷對員警說「我喜歡你們」，酒醒後則聲稱「斷片全忘了」因前晚混酒導致斷片，忘記事發過程。

士林地檢署起訴認定，陳男故意犯罪而發生死亡結果，以殺人罪嫌起訴，適用國民法官參審。在押的陳男今當庭否認殺人罪，坦承傷害致死罪，他供稱「只是想架住他（林男）但因酒醉不知道出手力道」。

陳男辯護人聲請不行國民法官程序，陳男喝醉酒，主觀上是否有殺人的意圖，或傷害致死，國民法官沒有專業訓練，評議上應有所困難，加上審理耗時，冗長程序拖延訴訟，恐影響死者家屬的權益，盼改行一般程序。

公訴檢察官指出，本案僅單一被告、單一事實，並不複雜，主觀認定不需高度專業知識，此案符合國民法官法立法精神，可作為國民參與審判重要的價值與公共利益；辯護人依法國民法官法第6條第1項第4款，被告要先承認犯罪，才可以不行國民參與審判，但被告並未認罪，不符規定。

今死者胞妹、兒子們等4人到庭，他們稱，陳男未道歉，無法原諒他的行為，希望讓公眾參與，判刑15年徒刑。陳男辯護人則稱，陳男有心想道歉，但因羈押受限司法制度無能為力。陳男當庭表示，對於酒後造成的錯誤非常後悔愧疚，希望向家屬道歉。法官向被告說明訴訟程序後，諭知候核辦。

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