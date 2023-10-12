昔經營精品健身房遭控詐欺 女星男友獲不起訴親揭真相盼清白

男子邱樂偉原在台北市士林區經營精品健身俱樂部，2021年因疫情衝擊結束營業，遭其中1名股東質疑惡意倒閉、控告詐欺，另因經營糾紛遭1家瑜珈館業主請求民事履行契約，邱男近日提出處分書受訪表示，遭控詐欺部分已獲不起訴，瑜珈館部分「員工都知道從頭到尾我不是老闆」，全案上訴中，希望司法還他清白。

處分指出，邱樂偉是「皇家俱樂部」負責人，遭「共襄創投公司」控2020年間對外募資展店加盟計畫，有意投資的股東陸續投入3500萬元，卻未實際推展計畫，並於2021年4月、8月股東會中主導決議解散公司，以此詐取股東資金。

檢方訊問時，邱樂偉說確實有投資計畫，他自己也投入許多資金，但因新冠肺炎疫情衝擊而經營不善，他自己因此就花了6000多萬元結束公司，並未挪用資金；檢方調查，「共襄」對「皇家」所提損益、稅額計等表等資料無意見，「共襄」稱其他股東本來也支持提告，但不願出庭作證，此外無實據證明邱樂偉募資後有不實情事。

台北地檢署偵結予以不起訴處分，「共襄」聲請再議，高檢署發回再查，台北地檢署仍認邱樂偉無不法所有資金意圖，也難僅因「皇家」公司在股東投資後不到半年就結束營業，即認定邱樂偉有詐欺取財犯行，依然不起訴處分。

瑜珈館部分，高等法院判決指出，「柔昱」公司前負責人主張，原以契約將公司轉讓給邱樂偉指定的第三人張姓女子，張女也在股東同意書上簽名，完成公司負責人變更登記，卻未依約給付360萬元款項，透過法院請求履行契約，台北地院原判邱樂偉須支付360萬元及100萬元懲罰性違約金。

邱樂偉上訴，主張雙方雖在2021年簽立契約，但他當時剛結束自身經營的健身房事業，家人反對他在經營其他事業，女子張淯表示願意承接「柔昱」，他樂觀其成，也表明不承接「柔昱」，他已離契約關係，由張淯概括承受契約當事人地位，並非邱樂偉指定登記的第三人。

高院審理後認為，相關通訊軟體對話紀錄顯示，邱樂偉、原告、張淯，張淯知悉契約內容，並同意接受承接「柔昱」董事，雖張淯證稱她只是掛名負責人，但先前張淯曾向原告提起請求撤銷契約書事件，顯以契約當事人自居並行使全力；且張淯曾以「柔昱」名義寄發存證信函，否認邱樂偉有帶「柔昱」點收公司資產權利，可見張淯並非所稱「僅為掛名負責人」。

另，原告在變更公司負責人後，曾多次透過通訊軟體向張淯索討押金、商標費、租金等，也曾向邱樂偉表示，張淯應支付瑜珈館房租，提議邱樂偉「你應該指著張淯說『是你欠人家錢，不是我欠人家錢，你到底要不要還？』你要這樣講」，可見原告主觀上認定張淯是契約債務人。

綜上，高院認為原告既承認張淯是契約當事人，即無理由要求邱樂偉給付460萬元，遂廢棄原判決，據悉全案仍上訴中。

邱樂偉受訪表示，健身俱樂部募資展店遭遇疫情衝擊，結束營業止損，他也很無奈，「這是投資失利，絕對不是要詐欺取財」；因為自己喜歡運動，父親也是柔道選手，盡管自己也資金失血，仍不願浪費資源，得知國手楊勇緯母校台體大訓練設備老舊，也將俱樂部價值上千萬元的高級設備捐贈給校方。

至於瑜珈館經營糾紛，邱樂偉說，起初有與「柔昱」負責人簽約，但因忙於結束健身房事業，家人反對承接其他事業，所以打消念頭，張淯表示願意承接公司，他提出先將契約作廢，「因為我沒有要接下這間公司」，結果張淯稱可依契約上「指定第三人」方式解決，「但我的意思是轉讓而非指定」，未料因文字上的細節被當冤大頭。