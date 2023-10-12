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共諜、洗錢全解套！向心發聲明「6個感謝」 跟台灣說再見
中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦因「王立強」共諜案被依國安法偵查，檢方處分不起訴確定；他們夫婦被起訴洗錢罪，一、二審均無罪，檢方也放棄上訴，洗錢案無罪確定，向心今天透過律師方伯勳發表6個感謝，但未對台灣司法抱怨。
向心、龔青的聲明說，「千言萬語，我們用6個感謝形容這次奇幻之旅：感謝律師團隊的不懈努力，感謝二級法院的公正判決，感謝媒體朋友的公正報導，感謝在台友人的不離不棄，感謝臺灣醫生的悉心照顧，感謝陌生路人的加油鼓勵！臺灣再見 向心 龔青」
向心、龔青因「王立強」共諜案被依國安法偵辦，台北地檢署兩度不起訴，台灣高等檢察署上月駁回檢方再議，共諜案不起訴確定。
此外，向心、龔青夫妻另被控洗錢罪，一審無罪，台灣高等法院9月6日以檢察官舉證不足，且對岸國太集團吸金不等於向心知情且洗錢，駁回檢方上訴，本月11日是高檢署上訴最後期限，檢方未上訴，洗錢案無罪確定。
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