共諜、洗錢全解套！向心發聲明「6個感謝」 跟台灣說再見

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦因「王立強」共諜案被依國安法偵查，檢方處分不起訴確定；他們夫婦被起訴洗錢罪，一、二審均無罪，檢方也放棄上訴，洗錢案無罪確定，向心今天透過律師方伯勳發表6個感謝，但未對台灣司法抱怨。

向心、龔青的聲明說，「千言萬語，我們用6個感謝形容這次奇幻之旅：感謝律師團隊的不懈努力，感謝二級法院的公正判決，感謝媒體朋友的公正報導，感謝在台友人的不離不棄，感謝臺灣醫生的悉心照顧，感謝陌生路人的加油鼓勵！臺灣再見 向心 龔青」

向心、龔青因「王立強」共諜案被依國安法偵辦，台北地檢署兩度不起訴，台灣高等檢察署上月駁回檢方再議，共諜案不起訴確定。