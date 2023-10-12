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朱國榮跑路曝「台灣是逃犯天堂」？ 司法院：5.8萬通緝犯行蹤不明
國寶集團總裁朱國榮炒作龍邦股票、中信金併台壽保內線交易判刑16年、8年，他上月放棄5億保證金潛逃；然而，司法院回應立法委員曾銘宗質詢指出，自2019年至2023年8月為止，經統計通緝犯共有5萬8000餘人。
立委曾銘宗在司法與法制委員會質詢表示，外界批評司法部門欠缺防逃機制，台灣成為逃犯天堂，並詢問司法院目前被法院判刑卻潛逃境外的通緝犯人數；司法院刑事廳長李釱任回應，自2019年至2023年8月為止，通緝犯共有5萬8000餘人，但就潛逃出境人數並無特別統計。
但曾銘宗質疑為何沒有潛逃出境的詳細數字，若連判刑確定、潛逃出境都沒有統計，「司法院在做什麼事？」李釱任指出，司法院統計通緝人數皆是法院審理中行蹤不明，而判刑確定執行部分，則是由檢察官統計。
立委林思銘指出，科技設備監控中心去年1月12日揭牌，耗費預算2億8700萬元，是為了要落實司改國是會議的強化刑事訴訟法防逃措施，但朱國榮仍能棄保潛逃，法官沒有運用科技設備監控即讓朱交保，顯見並未落實科技監控手段。
他說，經警政署統計潛逃出境通緝犯有8000人，由數據來看，科技設備監控使用率院方13案，檢方13案，至今全部只有26案，為何院檢不充分運用科技監控？且經濟犯罪並未列入科技監控犯罪類型之中，確實是出現漏洞，他建議法官充分運用科技監控設備，未來也要納入經濟犯罪，保全後續執行。
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