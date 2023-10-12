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竹科工程師隱瞞已婚騙女碩士上床 侵害貞操權判賠28萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

王姓女碩士為找真愛，透過交友軟體「Tinder」配對認識竹科碩士工程師辜姓男子，但辜男卻隱藏已婚身分，騙王女上床4次，事後還嘲笑對方「我一開始就已經在演戲了…姊姊你太單純了，世界真的很險惡」。新竹地院認為辜男以背於善良風俗的方式，不法侵害王女貞操權，且屬情節重大，判賠28萬元。

35歲王女控訴，去年經由網路交友軟體配對認識辜男，已婚的辜男明知她是尋求長期、健全穩定關係，卻圖與她發生性行為的私慾，即使她多次詢問對方「是否單身」，辜男仍刻意隱瞞已婚身分，營造出單身且熱烈追求她的虛假外觀，讓她陷入錯誤，同意與其發生4次性行為。

王女還說，辜男甚至要求不戴套發生關係，被她發現已婚身分時，還對她說「演戲沒有在演半套的啦！我一開始就已經在演戲了...好啦，我只能說，那個姊姊你太單純了，世界真的很險惡，地球真的很危險」，導致她除面臨自身道德譴責外，並因擔心懷孕承受極大身心壓力，需定期至身心診所看診服藥及心理諮商，因此求償60萬元。

辜男辯稱，Tinder未強制使用者須揭露所有個人資料，王女也沒在個資頁面記載單身或已婚，4次性交都是王女自願的。

法官勘驗兩人對話，證明雙方相識時，辜男刻意隱瞞已婚身分，認為王女的性自主決定權、貞操權，遭到辜男不法侵害，還造成王女罹患廣泛性焦慮症，需接受藥物治療與心理諮商治療，判辜男須賠償王女28萬元。

竹科工程師辜男隱藏已婚身分，騙尋找真愛的王女上床4次，法官判賠28萬。示意圖／Ingimage
竹科工程師辜男隱藏已婚身分，騙尋找真愛的王女上床4次，法官判賠28萬。示意圖／Ingimage

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