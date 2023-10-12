曹興誠稱中天電視台「匪台」挨告 檢不起訴：個人主觀評論

去年9月，聯華電子創辦人曹興誠在記者會及廣播節目發表「中天電視台造謠」、「顛倒黑白」及「中天是匪台」等言論，引發中天電視台不滿，提告曹興誠涉犯公然侮辱及誹謗罪嫌。台北地檢署偵辦，檢方認為曹興誠針對具體事實，依個人價值提出主觀且與事實有關的評論，因罪嫌不足，予以不起訴處分。

不起訴處分書指出，曹興誠曾經放棄我國國籍，他於去年9月1日，在立法院前舉行國際記者會宣布回復我國國籍，現場發表對疫情及兩岸局勢的看法。

當時，中天電視台一名林姓記者提問，曹興誠得知林是中天記者後，回應「中天我不回答，這匪嘛這個，中天根本是誹謗，你還有臉站在這裡，我替你慚愧啊」；同月9日，曹興誠受邀參與寶島聯播網的節目「新聞放鞭炮」，他在節目中說「像中天就是小嘍嘍」、「我可以證明你們就是匪台」等語。

中天電視台認為，曹興誠發表相關言論足以貶損中天電視台的人格及社會評價，提告曹興誠涉犯刑法公然侮辱及誹謗罪嫌。