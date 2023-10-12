前空姐淋汽油活活燒死老公 老父當庭痛哭嘶吼：死不認錯！

台中李姓前空姐和小7歲的楊姓男子婚後常口角，又曾和婆婆互控家暴，前年拿汽油澆淋先生點燃燒死他，一、二審都被依殺人等罪判15年；台中高分院更一審今辯結，李仍否認辯稱屋內還有26隻心愛鸚鵡，沒理由燒了房子，楊的父親痛斥她死不認錯，更當庭嘶吼、痛哭要法院「速審速結」。

檢警調查，李女（46歲）和楊男婚後常和公婆起口角，埋怨老公態度消極，2021年3月曾在爆料公社控訴婆婆咬人，後不滿公婆提告遷怒丈夫，同月11日清晨5點竟朝老公潑汽油點火，釀對方全身8成傷燙傷，搶救45天仍死亡，一、二審都依殺人罪判她15年，經最高法院撤銷發回。

更一審今上午傳喚楊男父親做證，後表示意見時，楊父當庭痛哭失聲，表示事發至今李女死不認錯、毫無悔意，且每次開庭都是對他們家屬一次深深的殘害，今天勘驗證據又目睹兒子淒慘遺體，讓他們痛苦到難以接受，更一度激動到嘶吼痛斥李女手段殘忍。

楊父也說，李女把一切責任、過錯通通推給他兒子，卻不檢討自身前科、做過的錯事，另他們至今飽受折磨，案發至今2年多卻還沒審理完畢，他高呼沒有新的事證要再調查了，要法院「速審速決」體諒他們身為被害家屬的感受。

審判長楊真明也告知楊父，全案事關人命、重大案件，法院一定都會慎重處理，且一切依照法律規定程序，當然也會顧及被害家屬感受，不會都不管他們。

李女則說，對於自己去買汽油行為造成嚴重後果非常後悔，但因長期遭楊男家暴、謊言欺騙，加上公婆又因她大先生7歲，交往期間就很反對，婚後相處也不睦，一時激動下才會將汽油澆淋在老公身上，但目的是希望對方跟她說實話。

李女說，澆下去沒想到突然又遭楊男反潑，但真的沒有想傷害他的意思，還說這個家是他和先生一起經營的，又養了26隻心愛的鸚鵡，實在沒有要去燒的理由，她坦承過失致死、強制及恐嚇。