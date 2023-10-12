快訊

百萬元以內的電動車來了 納智捷n7最低只要99.9萬元

12星座最適合旅遊地點？雙子紐約、處女日本…「這星座」建議國旅就好

2023兩岸和平調查 59.5%盼「維持現狀」達新高點

前空姐淋汽油活活燒死老公 老父當庭痛哭嘶吼：死不認錯！

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓前空姐和小7歲的楊姓男子婚後常口角，又曾和婆婆互控家暴，前年拿汽油澆淋先生點燃燒死他，一、二審都被依殺人等罪判15年；台中高分院更一審今辯結，李仍否認辯稱屋內還有26隻心愛鸚鵡，沒理由燒了房子，楊的父親痛斥她死不認錯，更當庭嘶吼、痛哭要法院「速審速結」。

檢警調查，李女（46歲）和楊男婚後常和公婆起口角，埋怨老公態度消極，2021年3月曾在爆料公社控訴婆婆咬人，後不滿公婆提告遷怒丈夫，同月11日清晨5點竟朝老公潑汽油點火，釀對方全身8成傷燙傷，搶救45天仍死亡，一、二審都依殺人罪判她15年，經最高法院撤銷發回。

更一審今上午傳喚楊男父親做證，後表示意見時，楊父當庭痛哭失聲，表示事發至今李女死不認錯、毫無悔意，且每次開庭都是對他們家屬一次深深的殘害，今天勘驗證據又目睹兒子淒慘遺體，讓他們痛苦到難以接受，更一度激動到嘶吼痛斥李女手段殘忍。

楊父也說，李女把一切責任、過錯通通推給他兒子，卻不檢討自身前科、做過的錯事，另他們至今飽受折磨，案發至今2年多卻還沒審理完畢，他高呼沒有新的事證要再調查了，要法院「速審速決」體諒他們身為被害家屬的感受。

審判長楊真明也告知楊父，全案事關人命、重大案件，法院一定都會慎重處理，且一切依照法律規定程序，當然也會顧及被害家屬感受，不會都不管他們。

李女則說，對於自己去買汽油行為造成嚴重後果非常後悔，但因長期遭楊男家暴、謊言欺騙，加上公婆又因她大先生7歲，交往期間就很反對，婚後相處也不睦，一時激動下才會將汽油澆淋在老公身上，但目的是希望對方跟她說實話。

李女說，澆下去沒想到突然又遭楊男反潑，但真的沒有想傷害他的意思，還說這個家是他和先生一起經營的，又養了26隻心愛的鸚鵡，實在沒有要去燒的理由，她坦承過失致死、強制及恐嚇。

公訴檢察官吳萃芳今根據聲請調查勘驗的畫面截圖、傳證楊父等，認為李女是智識正常成年人，過去擔任過空姐，當知汽油危險性卻仍朝躺在床上的先生澆淋、點燃，具殺人、放火等故意明確。

李姓前空姐朝楊姓先生澆淋汽油引燃，害對方搶救後仍喪命。圖／報系資料照
李姓前空姐朝楊姓先生澆淋汽油引燃，害對方搶救後仍喪命。圖／報系資料照

延伸閱讀

太慘忍…猛踹繼子又虐殺5隻貓 法官重判家暴男5年3月

罵趙少康家暴拋妻棄子 法院判周玉蔻賠償220萬…原因曝光

表妹幫買票！屏東縣六屆議員賄選案 二審逆轉當選無效定讞

從軍女苦讀進修 竟遭家暴父浴室外縱火還酸「當什麼軍人」

相關新聞

前空姐淋汽油活活燒死老公 老父當庭痛哭嘶吼：死不認錯！

台中李姓前空姐和小7歲的楊姓男子婚後常口角，又曾和婆婆互控家暴，前年拿汽油澆淋先生點燃燒死他，一、二審都被依殺人等罪判1...

抗議im.B犯罪金流不清 張淑芬法庭內簽字、黃國昌法庭外抗議

台北地檢署起訴im.B吸金詐騙案，台灣金隆科技負責人曾耀鋒、曾的女友張淑芬移審後繼續羈押；張女認為在押後事業因案停擺，遞...

奇幻司法之旅結束...向心共諜洗錢均無罪確定 高檢署未再上訴

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，因王立強共諜案被依涉犯國安法遭檢方偵辦，台北地檢署兩度不起訴，台灣高等檢察署上月駁回...

im.B首開庭 黃國昌同自救會籲：追不法所得、揪共犯

im.B吸金案今年8月由台北地檢署偵結起訴，關心案情的im.B自救會，今天與委任律師、前立委黃國昌一同出席台北地院的第一...

向心夫婦無罪確定 高院今撤銷出境限制、歸還扣押7.5億3間房

台北地檢署偵辦向心、龔青夫婦涉犯國安法案最終不起訴，改辦洗錢罪，一、二審也無罪，因台灣高等檢署未在11日凌晨12點前提上...

「高端」高層商界好友操縱股價獲利 繳回犯罪所得判決出爐

商人王信雄被控操縱高端股價，事先獲知利多消息提前進場買入3張股票，不法獲利1萬6887元；台北地院審理，依證交法內線交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。