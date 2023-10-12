im.B首開庭 黃國昌同自救會籲：追不法所得、揪共犯

im.B吸金案今年8月由台北地檢署偵結起訴，關心案情的im.B自救會，今天與委任律師、前立委黃國昌一同出席台北地院的第一次調查庭，庭後提出「正視起訴品質低落 籲請強化偵辦能量」、「徹查所有金流 追回不法所得」、「追究懈怠責任 還我基本公道」、「揪出所有共犯、重懲吸金詐騙」四大訴求及呼籲。

im.B自救會發言人林家輝表示，今天在場所有被害人共同的沉重呼籲，就是「徹查不法所得、揪出所有共犯」，因為在8月29日北檢起訴主嫌曾耀鋒、張淑芬等人後，自救會曾遞交起訴品質低落的陳情書，該案不僅處處「大案小辦」，起訴書中更遺漏許多被害人，影響被害人權益甚大。

就連在北檢新聞稿中，聲稱已扣押的不法所得不動產公告現值5億6428萬元，經查登記在川晟建設名下的15筆中壢土地只是持分地，合計地坪僅18坪，北檢卻說這18坪土地價值超過3億元，叫人如何信服？

至於在起訴書中，檢察官已認定im.B詐騙案不法吸金超過90億元，卻對這些不法所得流向未詳實調查及交代，讓所有被害人都質疑不法所得到底流進了誰的口袋？以及多少不法所得遭隱匿？

早在2017年初，調查局便接獲檢舉關於im.B的不法吸金犯行並函詢金管會，但金管會、銀行局未正視此事，僅以一紙公文要調查局自行認定，以致曾耀鋒等人得以繼續吸金。種種顯示政府相關主管機關怠忽職責，導致更多人受害，因此也應徹底追究相關人員行政與法律責任。

林家輝還指出，曾耀鋒犯罪集團長達7年的犯行中，仍有不少共犯應全面徹查，例如川晟集團旗下的馥康生醫，其董事長陳正修、董事李宙龍等人；另外相關金融機構如新光銀行，縱容曾耀鋒等人利用人頭帳戶洗錢及巨額取款，也該查行方是否有人與之勾結，希望檢調持續追究不法、揪出所有共犯，也懇請法官能在審判程序中重視被害人之程序參與權及意見，實現公平正義。