「高端」高層商界好友操縱股價獲利 繳回犯罪所得判決出爐
商人王信雄被控操縱高端股價，事先獲知利多消息提前進場買入3張股票，不法獲利1萬6887元；台北地院審理，依證交法內線交易罪判王有期徒刑1年7月，緩刑3年，向公庫支付2萬元，犯罪所得沒收。可上訴。
士林地檢署2022年偵辦高端股票內線交易案，查出王信雄與作手廖學邦(另案偵查)涉案，分案後將王移由台北地檢署偵處。
依檢方起訴，王信雄與高端總經理陳燦堅因參與扶輪社活動認識，於2020年底向陳燦堅表示受到馬來西亞上市公司MGB委託，向高端討論新冠疫苗合作案，並於同年10月前往高端竹北疫苗廠參觀。
高端公司與MGB公司2020年10月29日簽署合作協議，由MGB支付美元150萬元作為定金，高端與MGB於同年11月16日、17日簽署合作協議，透過王信雄以電子檔寄給陳燦堅。
檢調認為，王信雄全程參與高端與MGB協議的過程，卻以名下帳戶提前進場買入3張高端公司的股票，總價27萬7500元，嗣於年12月2日、7日利多消息披露後，陸續出脫7張高端股票，涉不法獲利1萬6887元，考量王坦承犯行、繳回犯罪所得，起訴時向法院建議減輕其刑。
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