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抗議im.B犯罪金流不清 張淑芬法庭內簽字、黃國昌法庭外抗議

聯合報／ 記者王聖藜蔣永佑／台北即時報導

台北地檢署起訴im.B吸金詐騙案，台灣金隆科技負責人曾耀鋒、曾的女友張淑芬移審後繼續羈押；張女認為在押後事業因案停擺，遞狀聲請委託妹婿趙偉孝代辦，台北地院今天提訊張女出庭，讓她在法庭內簽署11紙授權文件。

法官今天開調查庭，預計11月16日進行全案第一次準備程序庭，不過，「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長」黃國昌先進法庭旁聽，庭畢在法庭外與被害人陳情抗議，要求檢方徹查金流、追回不法所得。

張淑芬的律師表示，張女羈押前所經營包括川晟建設、川晟宜蘭分公司、川晟生物科技公司、川晟投資等相關事業，因國稅局要求申報營業稅，有關營運事務因張女在押無法營業，房舍租約是否繼續，也需人出面處理。

此外，狀子指出，張淑芬經營的「妙真堂」在桃園市租賃倉庫所存放的保健食品，因效期已過，有銷毀計畫，也需由張女簽署委託書給胞妹張佳惠的夫婿趙偉孝代辦，請求法官准予提訊、簽署。

法官今天開提票請法警押解張淑芬到庭，張女在法庭內簽署相關文件11紙，再由錄事掃描存證，法官告訴張淑芬，im.B吸金本案下月將開庭審理，屆時會再讓張淑芬進行訴訟答辯。

起訴指出，im.B吸金案主嫌曾耀鋒2017年與父親曾明祥、張淑芬開設im.B平台，佯稱以人頭金主原始債權人出借款項產生債權，由借款人提供不動產設定抵押，或由借款公司提供未到期支票為擔保，交由im.B媒合投資人認購。

檢方認定，吸金集團2016年6月開始經營至2023年5月遭查辦前，7年吸金90億916萬8900元，被害人高達5000人，共537人提告。

im.B吸金詐騙案今天開調查庭，黃國昌(左)在法庭外率多名被害人陳情。記者王聖藜／攝影
im.B吸金詐騙案今天開調查庭，黃國昌(左)在法庭外率多名被害人陳情。記者王聖藜／攝影

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