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台南男第4次酒駕 扣31年手打檔機車讓年輕警吃盡苦頭
台南29歲蔡姓男子昨深夜酒後騎車，持續閃爍右邊方向燈卻未轉向且行車左右搖晃，被台南市警二分局員警攔下盤檢，呼氣酒測達每公升0.34毫克超標。警方調查，這已他第4次酒駕被逮，涉公共危險罪刑責外，依道路管理處罰條例將加罰9萬元、吊銷駕照且面臨公布其姓名等後果。
市警二分局長樂所警員賴坤璘、蔡宛晏，昨深夜巡邏行經府前路二段時，發現蔡男騎車左右搖晃等危險行徑攔下後，馬上發現他有酒容酒氣，經呼氣酒測超過標準值，依違反公共危險罪當場逮捕，且代保管移置其機車。
然而，兩名20多歲員警發現該偉士牌手打檔機車、車齡已高達31年，不知如何踩動引擎及打檔騎駕。只好將蔡男先押解返回駐地調查後，賴坤璘重返現場，再以手牽的方式將該機車硬拉回距離1.5公里派出所。
然而，賴坤璘深夜喘噓噓、徒手拉著機車，還一度讓路人以為員警需要幫忙，員警見狀則苦笑婉謝路人的好意。
警方調查，蔡男於前年、去年及今年各曾酒後駕車被警送辦，這次再犯酒駕，將面臨公共危險罪刑責外，且依道路交通管理處罰條例規定，將按前次違反該項所處罰鍰金額加罰9萬元，吊銷機車駕照，並移置保管該機車及吊扣牌照2年。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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