內湖軍用品店遭遠端遙控縱火 「背包狂人」羈押獲准

「背包狂人」創辦人劉姓男子，本月7日涉嫌在台北市內湖區軍用品店「J-TECH翔穩軍品」放置遠端遙控點火裝置，鎖定打烊後遙控引爆，幸好無人傷亡。劉男10日落網否認犯行，遭依公共危險罪嫌送辦，士林地檢署複訊後聲押，士林地方法院庭後裁定羈押獲准。

翔穩軍品10月7日晚間發生火警，大批商品遭燒毀、燻黑，損失數10萬元，警消在起火點拾獲一個平價焦黑的遙控點火器，用於點燃炮竹、施放高空煙火，遙控距離從100公尺至400公尺不等，且火調人員割開背包，發現有不明黑色遙控點火裝置，認定人為縱火。

檢警追查，33歲劉男「背包狂人」創辦人，曾是海軍陸戰對退伍、擁有爆破專長，疑似「自行改良」遠端遙控裝置縱火，涉有重嫌。劉男近期在臉書指控店家販賣的板凳包涉仿冒抄襲案，且當天上門光顧，在店內逛了15分鐘買了一個手機包離去，開車上街疑似閒晃等待，且店家起火前劉男車輛正好經過店家。

警方本月10日持搜索票、拘票在桃園楊梅山區住處查獲劉男，並起出點火裝置電子遙控器、電線、焊槍、鉗子、電火布等物證，遭依公共危險罪嫌送辦。劉男落網否認犯行，稱「不是我幹的」士林地檢署複訊後認犯罪嫌疑重大，且有串證之虞聲押，士林地院裁定羈押獲准。