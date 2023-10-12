向心夫婦無罪確定 高院今撤銷出境限制、歸還扣押7.5億3間房

台北地檢署偵辦向心、龔青夫婦涉犯國安法案最終不起訴，改辦洗錢罪，一、二審也無罪，因台灣高等檢署未在11日凌晨12點前提上訴，夫妻無罪確定。原本台灣高等法院在9月6日宣判時，仍裁定自6日起繼續限制出境、出海8月，因檢方不上訴，院方也將撤銷限制。

另外，台北地方法院審理時，曾就向心夫妻名下7億5373萬9千元財產內，扣押台北市信義路5段的3間房間（其中10樓的2間打通，另1間位於14樓），高院今天也將一併處理。

向心在審理時曾說已滯留台灣4年，是「奇幻的司法之旅」，批評檢方的指控沒證據，辦不成共諜案又生出洗錢案，充滿「不可思議」。妻子也說當了三十多年的家庭主婦，卻失去了回家的權利，世界上竟然有這麼荒唐的事情。