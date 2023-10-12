快訊

中國漫記／華為「遙遙領先」成為中國代名詞 引領陸科技反擊熱潮

奇幻司法之旅結束…向心共諜洗錢均無罪確定 高檢署未再上訴

砸125億救基泰買家起底！僅高中學歷的他從小代書翻200億身價 獵地手法公開

向心夫婦無罪確定 高院今撤銷出境限制、歸還扣押7.5億3間房

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北地檢署偵辦向心、龔青夫婦涉犯國安法案最終不起訴，改辦洗錢罪，一、二審也無罪，因台灣高等檢署未在11日凌晨12點前提上訴，夫妻無罪確定。原本台灣高等法院在9月6日宣判時，仍裁定自6日起繼續限制出境、出海8月，因檢方不上訴，院方也將撤銷限制。

另外，台北地方法院審理時，曾就向心夫妻名下7億5373萬9千元財產內，扣押台北市信義路5段的3間房間（其中10樓的2間打通，另1間位於14樓），高院今天也將一併處理。

向心在審理時曾說已滯留台灣4年，是「奇幻的司法之旅」，批評檢方的指控沒證據，辦不成共諜案又生出洗錢案，充滿「不可思議」。妻子也說當了三十多年的家庭主婦，卻失去了回家的權利，世界上竟然有這麼荒唐的事情。

高院審理期間，檢方請高院向匯豐銀行香港分行、瑞士銀行香港分行調取相關資料，但未獲回應，依檢方所提出的證據和現存資料，合議庭無法證明向心知道有吸金、國太公司購股資金為犯罪所得而洗錢，換句話說「證據不足」，因此駁回檢方上訴。

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦被控洗錢，二審仍判決無罪，因台灣高等檢察署11日前未上訴，案件確定。資料照片。記者王宏舜／攝影
中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦被控洗錢，二審仍判決無罪，因台灣高等檢察署11日前未上訴，案件確定。資料照片。記者王宏舜／攝影

洗錢 香港

延伸閱讀

奇幻司法之旅結束...向心共諜洗錢均無罪確定 高檢署未再上訴

沒藉補助旅遊買票 瑞芳最大里里長簡明慧位子坐穩了

范振龍當選無效放棄上訴 竹縣議員缺額將由陳栢誠遞補

金毛大學生摻「魔鬼的呼吸」性侵2女都失敗 高院禁他溜出國

相關新聞

奇幻司法之旅結束...向心共諜洗錢均無罪確定 高檢署未再上訴

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，因王立強共諜案被依涉犯國安法遭檢方偵辦，台北地檢署兩度不起訴，台灣高等檢察署上月駁回...

向心夫婦無罪確定 高院今撤銷出境限制、歸還扣押7.5億3間房

台北地檢署偵辦向心、龔青夫婦涉犯國安法案最終不起訴，改辦洗錢罪，一、二審也無罪，因台灣高等檢署未在11日凌晨12點前提上...

萬華鑽石大樓深夜遭警抄 52名應召女帶回...主嫌也落網

台北市警方接獲線報指，萬華區康定路的鑽石大樓出入往來分子複雜，昨天會同相關單位出動80多人前往「清樓」，大批人力引起附近...

美裁罰兆豐前出脫 蔡友才：如內線交易還賣長達2個月？

兆豐金前董事長蔡友才被控挪用兆豐金集資2百億元成立「鑒機」公司，趁美國裁罰兆豐銀紐約分行出脫持股避損，違反金控法、證交法...

朱國榮潛逃萬那杜 我請求司法互助

國寶集團總裁朱國榮因炒股及內線交易案，在「超跑達人」周哲男協助下，棄五億元巨保，疑潛逃至南太平洋島國萬那杜；周與駕駛遊艇...

否認涉貪 高虹安抱2箱資料 答辯1小時

台北地方法院審理新竹市長高虹安涉貪案，昨天傳喚高虹安出庭，高否認犯罪，辯稱沿用前立委李俊俋辦公室記帳方法；檢方聲請傳喚高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。