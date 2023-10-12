否認涉貪 高虹安抱2箱資料 答辯1小時

台北地院昨審理新竹市長高虹安涉貪案，高虹安（左二）帶著二箱資料出庭答辯。記者曾學仁／攝影 台北地方法院審理新竹市長高虹安涉貪案，昨天傳喚高虹安出庭，高否認犯罪，辯稱沿用前立委李俊俋辦公室記帳方法；檢方聲請傳喚高前國會辦公室行政助理「小兔」黃惠玟作證，證明高的男友李忠庭曾要求黃女刪除證據。

檢察官憑藉「小兔」製作的內帳起訴高虹安。貪汙案爆發之初，李曾要求黃惠玟將「黃惠玟與李忠庭」、「黃惠玟與高虹安」的ＬＩＮＥ對話刪除，檢方懷疑本案曾有滅證之實。

高虹安連續一小時做無罪答辯。她說，多次請黃惠玟確認申報合法性，沒有犯罪意圖、沒有犯罪行為。檢方以她富邦銀行帳戶很少支出，認定她未用自己錢支付辦公室相關開支，事實上，她常以台新、中國銀行帳戶、現金支應開銷，光用在辦公室就近八十萬元。

檢方說，高虹安所施用詐術，不在於助理有無實際工作或加班，而是申報酬金、加班費不實在，只要申報超過的錢就要繳給高虹安私用。

高虹安律師團說，助理費涉貪大多是「人頭助理」案，助理依法可領加班費，不然是在做功德嗎？還指黃惠玟偵查中自白與卷內證據不符，黃女的帳本並不能證明高有罪。

高虹安昨天攜帶兩個紙箱出庭，內容物未在法庭被處理，她事後表示，箱子裡是助理有加班的證據。