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朱國榮潛逃萬那杜 我請求司法互助

聯合報／ 記者蔣永佑李奕昕王聖藜／台北報導

國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃。圖／聯合報系資料照片
國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃。圖／聯合報系資料照片
國寶集團總裁朱國榮因炒股及內線交易案，在「超跑達人」周哲男協助下，棄五億元巨保，疑潛逃至南太平洋島國萬那杜；周與駕駛遊艇的船長、二名船員已自首。調查局長王俊力昨表示，將透過駐外法務秘書請求司法互助，希望將朱押解返台受審；法務部長蔡清祥則說，考慮未來擴大科技監控適用案件，以免再次重創司法威信。

朱國榮因炒作龍邦國際興業股票及中信金併台壽保內線交易案，二審各遭判刑八年及十六年。法院將他限制出境，要求每晚七點前至三張犁派出所報到。

據調查，朱國榮上月七日最後一次赴派出所報到，在三張所附近搭國寶公司汽車離開後換車，當天由周哲男駕車載至台南；周安排遊艇從基隆市八斗子航行至安平港，隔天凌晨載朱到菲律賓佬沃。

周上月底與駕駛遊艇的一名船長、二名船員，由律師陪同赴刑事局自首。據悉，周坦認「友情協助」開車接送及安排遊艇，船長及船員也坦承載送，因非現行犯，警詢後請回。

外傳朱偷渡至菲律賓，再持假香港護照與妻子、幼子會合，自澳洲飛往萬那杜藏匿。萬那杜推動「投資移民」，約台幣四百萬元可取得國籍，且與台灣執法機關交流甚少，加上朱財力雄厚、為人海派，增加緝捕遣返難度。

朱國榮在北檢，還有泰山公司派董事詹皓鈞告發他及龍邦董事長劉偉龍涉犯證交法，及另兩起證交法共三案，北檢不排除近日就三案對他發布通緝。

蔡清祥指出，依現行受刑人防逃作業要點規定，判刑十年以上可使用科技監控防逃，未來研究將重大經濟犯罪、貪瀆案或社會矚目等案件一併納入適用範圍。

朱國榮 蔡清祥 菲律賓 內線交易 王俊力 偷渡

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