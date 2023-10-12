前啦啦隊國手悶死房東 地院判賠家屬1027萬餘元

中央社／ 新北11日電

前啦啦隊國手的劉姓男子積欠債務，潛入馮姓房東屋內行竊失風，以枕頭悶死馮女。新北地院日前判決劉男賠償合計新台幣1027萬餘元。圖／聯合報系資料照
前啦啦隊國手的劉姓男子積欠債務，潛入馮姓房東屋內行竊失風，以枕頭悶死馮女。新北地院日前判決劉男賠償合計新台幣1027萬餘元。圖／聯合報系資料照
曾是啦啦隊國手的劉姓男子積欠債務，潛入馮姓房東屋內行竊失風，以枕頭悶死馮女。家屬請求損害賠償，新北地院日前判決劉男賠償合計新台幣1027萬餘元，可上訴。

檢警調查，劉姓男子於2021年11月間向馮女租屋，因經濟拮据，在租屋5天後潛入馮女房內行竊，得手新台幣2000元、手錶與耳環。劉男行竊時發出聲響驚動馮女，擔心事跡敗露，以枕頭悶死馮女。

新北地方法院刑事庭考量劉男坦承犯行，非全無教化可能，今年3月14日依強盜殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，仍判處劉男無期徒刑，仍可上訴。

另一方面，被害人家屬提起損害賠償的民事訴訟，新北地院民事判決書指出，馮女的丈夫與2名兒子主張，因支出醫療費、喪葬費，及受有扶養費損害；此外，原告因被告強盜殺人行為，遽遭喪偶及喪母之痛而受有精神上痛苦，請求被告賠償精神慰撫金等共3127萬餘元。

判決書指出，劉男對醫療費用、喪葬費用及扶養費均沒有意見，至於精神慰撫金部分，請法院依兩造資力、社會地位審酌。

法官審理後判決，劉男應賠償家屬醫療費、喪葬費、精神慰撫金等，合計1027萬元。可上訴。

新北 殺人 扶養費 民事訴訟 台灣高等法院 債務

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