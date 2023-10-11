中市未依規通知 襲胸男治療未到違性侵防治無罪確定

林姓男子5年前因襲胸案服刑完畢後，台中市府命他應接受治療，但他未報到，經檢方依法起訴，台中地院認定通知書未依規送達判無罪，經上訴台中高分院認定判決無不當，全案駁回確定。

台灣高等法院台中分院判決書指出，林男於民國107年1月間，對2名女子觸碰胸部，經台北地方法院依性騷擾防治法判處有期徒刑3月，林男於108年9月20日執行完畢出監。

經台中市政府衛生局評估後，認定林男有接受1年身心治療或輔導教育的必要，依性侵害犯罪防治法命他應按指定時間，至指定地點接受身心治療或輔導教育，但他多次未按期至指定地點報到。

林男於110年3月間因竊盜案入監服刑，經台中市政府社會局傳真通知單至法務部台中監獄，轉知林男應於出監後接受身心治療或輔導教育，但他於同年4月出監後，仍未按期至指定地點報到，經台中市府以信函通知未到，處以罰鍰新台幣1萬元，並依法移送台中地檢署，經檢方偵辦後起訴。

台中地院審理時，林男辯稱他不知道衛生局處罰鍰，也沒有收到通知書。法官查出，社會局傳真通知單至台中監獄，傳真文書上並未蓋用任何機關印信，也無監所送達人的簽名，雖通知函事後寄達林男住處，但無人簽收，難認已合法送達，因此判林男無罪。

全案經上訴台中高分院，合議庭認為，行政機關文書未依規定以「書面」方式送達，難認已經合法送達，縱使林男當時已簽收傳真文件，或已知悉通知書內容，仍無到場接受治療或輔導教育的義務，原判決無罪並無不當，因此駁回上訴，全案不得上訴。

台中市政府今天透過文字稿表示，衛生局為儘速通知個案知悉相關課程資訊，在得知林男因他案入監服刑時，即以傳真方式通知監所代為轉達，個案本人亦有簽收，代表此通知已送達。

對於法院判決此通知因送達程序有疑義而無效，衛生局尊重判決結果，已立即檢討改善，並再次通知個案進行身心治療與輔導，若個案無故未到，將依法開罰、絕不寬貸。