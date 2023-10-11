為何帶著「紙箱」進法庭？因涉貪遭傳喚出庭後 高虹安這樣說

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天傳喚高虹安出庭，高在庭內否認犯罪，庭後接受採訪表示，謝謝法官給予充分時間做說明，先前因偵查不公開的關係，很多他們這方的說法沒有對外做說明。

關於前國會辦公室行政助理黃惠玟案情部分，有媒體認為高虹安的法庭供述是在切割黃惠玟，高虹安有說法。

高虹安說，黃惠玟在她一開始從科技業轉換跑道對立法院的行政庶務、人事財務都不熟悉時，以過去在立法院李俊俋委員辦公室的經驗給予她許多指導跟協助，這部分她都是感謝。

高說，不管是這一次的幾位助理如黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文，她心中都是感謝。

高虹安說，這次因為是準備程序，她和辯護人準備相當多資料，包含過往法院穩定的見解，這些過往的法院見解，律師也準備了相當多的說明，謝謝法官給予他們相當多的時間來說明，今天的準備程序就暫時告一段落。

高虹安說，謝謝大家花這麼多時間等待，但還是希望給法官最純淨的審判空間，畢竟案件已到法院審理，法官會依照客觀的事實證據、法律的過往見解來判斷，所以希望大家可以給他們最純淨的審判空間，不要給法官太多壓力。

高虹安今天攜帶紙箱出庭引發好奇，有媒體問「箱子裡是什麼東西？」，高說，他們看到很多過往的法律穩定見解中都有提到，其實立法院撥付助理費，最主要的目的就是要換取助理協助立委問政實質的勞務。

高說，為了要證明她的助理不是人頭，而且他們實質上加班的時數都有超過他們申報的時數，自己就手邊所能夠準備的各項他們的工作加班證據，花了一些時間把它們整理起來，「那還蠻多的，會再具狀呈報給法官」。