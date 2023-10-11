【即時短評】司法院遭質疑裁判書系統疏漏今竟內宣粉飾 預算太多嗎？

立法委員林淑芬日前質疑司法院現在連裁判書查詢系統都做不好，推「智慧化裁判草稿自動生成系統」，AI訓練系統可靠嗎？林淑芬以要搜尋一則判決為例，發現司法院裁判書系統根本沒上傳，詎料司法院LINE官方帳號今天竟以「判決書都會公開嗎？」粉飾違失，不知檢討改進裁判書未上傳或過度遮隱的問題。

根據法院組織法規定，訴訟辯論、宣示判決，都必須在公開的法庭上進行，除非案件有危害國家安全、公共秩序或善良風俗之虞，判決才不公開。司法院LINE「法普」國民的裁判書該不該公開，和判決書沒有上傳，根本是兩碼子事。

總統蔡英文2016年在司法改革國是會議籌備委員會說出「有錢判生、無錢判死」言論，引發法官協會發聲明批評，認為這是「判台灣司法死刑」。公開判決書，讓民眾得以檢視刑事、民事、行政訴訟、憲法法庭等各類判決，攸關司法公信，更是法治國基石。

但現階段的裁判書查詢系統不僅「○○○」如天書般難以閱讀，有些未涉及敏感的案件也沒上傳，除了顯示現階段的系統大有問題外，幾年來都沒有人工事後檢視、毫無監督機制，司法高層置若罔聞再來談夢幻的司法改革，是否距離人間煙火太遠？

立委高嘉瑜2021年遭男友林秉樞施暴，當時輿論譁然，他恐嚇前女友而遭新北地方法院判拘役40日、緩刑2年的前科也因此遭揭露，不過在司法院法學資料檢索系統這筆資料卻被「消失」不公開，一般民眾無法查知他惡行。法院組織法第83條第一項規定除例外之外，各級法院應公開裁判書，第二項規定「前項公開，除自然人之姓名外，得不含自然人之身分證統一編號及其他足資識別該個人之資料。」立委黃世杰就質疑過有的案件不僅當事人、證人，連鑑定人、路名也被遮隱。

我國司法長久以來被詬病「保護壞人」，如今連判決書也幫忙保護加害者人權，讓民眾憤恨「那麼壞怎麼不公開？為什麼要保護？」，也成司法民怨之一。時任司法院司法行政廳廳長許紋華曾表示，法院組織法規定姓名原則上要公開，即便是兒少案件也不見得是全部不公開。

姑且不論有敏感性的案件，男子王宗道因施用二級毒品甲基安非他命後開車，撞死黃姓機車騎士，台北地方法院起先也未將「毒駕」判決書公開；兆豐金前董事長蔡友才遭檢方起訴的「鑒機案」，一審判決同樣在裁判書查詢系統上無法查詢，但2020年11月27日台北地院卻發了5262字的新聞稿，標準究竟為何？

在裁判書查詢系統無人監督、錯誤頻仍的狀態下，連立委諸公都看不下去，司法院LINE帳號卻向國人「大內宣」、「法普」裁判書並非都會公開，根本不知道自己的違失在哪裡，立法院預算會期到來，立委們是否該思考一下司法院的宣傳經費是不是太多了！