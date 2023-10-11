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影／涉詐領助理費 高虹安出庭否認犯罪

攝影中心／ 記者曾學仁／即時報導

新竹市長高虹安被控立法委員任內自民國109年2月27日起至109年11月止，要求公費助理黃惠玟等人配合，以虛報或浮報助理每月受領酬金、加班值班費到預算上限金額，並將虛報或浮報的差額繳回給高虹安，供高虹安自行決定用途及運用。

台北地院審理高虹安涉立委任內詐領助理費案，今天首度傳喚高虹安出庭。高虹安否認犯罪，強調未要求虛報浮報助理酬金及加班費，辦公室零用金並非她保管、支配，她也沒有私用。

高虹安庭訊時否認犯罪並表示，起訴書列舉助理的薪資，是她面試時助理期望的最低數額，不是固定的後來隨著需求有所變動，這是立委的裁量權，並強調自己從未要求黃惠玟虛報、浮報助理酬金或加班費，助理的加班費都是實際勞務所得，加班時數超過申報的時數，甚至超過上限，助理費申報後撥入助理帳戶，並無不實。

台北地院審理高虹安涉立委任內詐領助理費案，今天首度傳喚高虹安（中）出庭。高虹安否認犯罪，強調未要求虛報浮報助理酬金及加班費。記者曾學仁／攝影
台北地院審理高虹安涉立委任內詐領助理費案，今天首度傳喚高虹安（中）出庭。高虹安否認犯罪，強調未要求虛報浮報助理酬金及加班費。記者曾學仁／攝影
台北地院審理高虹安涉立委任內詐領助理費案，今天首度傳喚高虹安（中）出庭。高虹安否認犯罪，強調未要求虛報浮報助理酬金及加班費。記者曾學仁／攝影
台北地院審理高虹安涉立委任內詐領助理費案，今天首度傳喚高虹安（中）出庭。高虹安否認犯罪，強調未要求虛報浮報助理酬金及加班費。記者曾學仁／攝影

加班費 高虹安

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