首度被傳喚出庭…涉詐領助理費被貪污起訴 高虹安出庭否認犯罪

台北地方法院審理新竹市長高虹安（前中）於立委任內涉嫌詐領助理費案，已陸續傳喚多人到庭說明，11日下午則首度傳喚高虹安出庭。中央社

台北地院審理高虹安涉立委任內詐領助理費案，今天首度傳喚高虹安出庭。高虹安否認犯罪，強調未要求虛報浮報助理酬金及加班費，辦公室零用金並非她保管、支配，她也沒有私用。

高虹安下午2時15分左右搭乘計程車抵達法院，她與新竹市政府發言人徐千晴各抱1箱資料進入法庭，面對媒體詢問不發一語。台灣國成員到北院門口呼籲法院立即收押高虹安。也有支持高虹安的新竹市議員帶領民眾到場幫高虹安加油。

新竹市長高虹安被控立法委員任內自民國109年2月27日起至109年11月止，要求公費助理黃惠玟等人配合，以虛報或浮報助理每月受領酬金、加班值班費到預算上限金額，並將虛報或浮報的差額繳回給高虹安，供高虹安自行決定用途及運用。

台北地檢署統計，高虹安浮報助理酬金及加班費共計新台幣62萬5238元，扣除實際用於支付公費或私聘助理薪資、獎金共16萬5208元，總計詐得46萬30元，依貪污治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴高虹安等5名被告。

北院下午首度傳喚高虹安說明。高虹安庭訊時否認犯罪，她表示，起訴書列舉助理的薪資，是她面試時助理期望的最低數額，不是固定的後來隨著需求有所變動，這是立委的裁量權。

高虹安指出，她不否認銀行存款逾千萬元、永齡基金會支應每月10萬元予歷久公司協助她從事立委職務，但自己以私人財產支付辦公室費用近80萬元，檢察官並未詢問或計算進去。

她表示，自己從未要求黃惠玟虛報、浮報助理酬金或加班費，助理的加班費都是實際勞務所得，加班時數超過申報的時數，甚至超過上限，助理費申報後撥入助理帳戶，並無不實。

高虹安指出，零用金制度不是她創立的，她於109年2月間從科技業轉換跑道，第一次踏入政治領域擔任立委，對立法院制度陌生，所以聘用民進黨前立委李俊俋特助黃惠玟擔任辦公室主任，補正她的不熟悉，讓她能夠專心問政。

她指出，黃惠玟基於善意及過去經驗提議沿用過去的零用金制度，她不了解立法院生態，曾多次詢問零用金使用的合法性，回覆都是合法的。而且辦公室零用金並非她保管、支配，她也沒有私用，零用金也並非由她自行決定用途。

高虹安表示，助理的酬金及助理費實際進入助理帳戶後，成為他們的私人財產，是否捐出當零用金，由黃惠玟詢問他們。她與助理對零用金的共識是用在公務上，助理們只要認為有公務需要，可以支用，不用知會她。

她指出，助理如果代墊她個人支出的費用，她事後也會歸還，相關帳目都有她的還款紀錄，「如果零用金是我的金庫，我為何要還錢」。

高虹安表示，她沒有浮報、虛報助理酬金或助理費，沒有施用詐術讓立法院陷於錯誤，也沒有不法意圖。

高虹安的律師隨後依過去法律見解及判決，強調高虹安並未涉及不法。