潛水學員溺斃…教練審理時稱「該做的都做了」 法官指無悔意

張姓潛水教練在5名學員下水上開放水域潛水課程時，1名學員脫隊溺水死亡。法院審理時，張稱「該做的、該注意的，我都做了」。法官指他收費教學，負有保護潛水學員安全責任，憾事發生後未正視錯誤，否認犯行，今天下午依過失致死罪判刑1年。全案可上訴，定讞須入獄。

基隆地方法院判決指出，領有國際潛水學校聯盟2星教練執照的張男，去年8月27日上午8點50分左右，在龍洞海域距岸約15公尺處，由具潛水員證照，但無教練執照的楊男陪同，帶領5名學員進行開放水域水肺潛水課程（又稱海洋實習訓練）。

張男明知張姓學員等5人尚未取得潛水員證照，張姓學員半個多月前進行封閉水域（深水泳池）術科課程時，未能充分練習並掌握中性浮力、操作浮力補償裝置等水肺潛水生存及緊急安全技巧，在開放水域潛水時，須有潛水教練從旁戒護指導，協助解決各項突發問題，但未採行對應措施。

張男也應採行有效團隊控制措施，時時讓學員在視線可見控制範圍內，以即時防止危險發生，但當天疏於注意，未明確告知楊姓助理押隊戒護，導致張姓學員上午9點5分與隊伍失散，張男未能即時發現並救援。

張姓學員約1小時後，被人發現在距岸約200公尺處水面，面部朝下漂浮。在附近海面從事教學的林姓、洪姓教練等人，將張姓學員送上岸急救送醫，仍因溺水窒息死亡。張男被控涉犯過失致死罪。

基隆地院合議庭審判長劉桂金、陪席法官施又傑、受命法官姜晴文審理後，指張男對被害人參與潛水課程安危，具有保證人地位，負有防免死亡結果發生保證義務，但張在案發前未充分教導、訓練，貿然帶領被害人進行開放水域潛水，又未採取有效團隊控制措施。

眾人在第2個潛水停留點，張已發現能見度不佳，學員間欠缺潛伴意識等高風險情狀，仍未採取有效措施，或即時停止潛水，決意往下一地點移動，被害人因此與隊伍失散。張發現後未即時進行有效搜救、求援或採取其他必要處置，未善盡其保護被害人安全義務，應負過失致死責任。

合議庭審酌張男當知潛水即具高度危險性，既收費教學，即應提供專業、安全教學服務，並負有保護潛水學員安全、避免脫隊義務，疏於注意致張姓學員溺水身亡，行為可議。

張男原自承被害人失蹤前就發現水中混濁、學員間未能彼此看顧等危險狀況，但在法院審理時供稱，「我該做的、該注意的，我都做了。就算再給我一次機會，我仍然會做一模一樣的事情」等語，法官認為他在憾事發生後未正視自己的錯誤，兼衡未與被害人家屬達成和解，處有期徒刑1年。