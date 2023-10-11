已舉辦多年…母、兄提供公益服務遭控賄選 雲林議員林岳璋勝訴確定

去年底選舉，雲林縣議員林岳璋遭周秀月、林靖冠兩候選人指控，透過服務處等單位，由母親、兄長對選區內特定選民提供免費推拿、美妝、修眉及送日用品活動，均已超過致贈紀念品的上限涉賄，對林岳璋提當選無效之訴，周秀月、林靖冠一審被駁回敗訴後上訴，二審今再次駁回。

台南高分院指出，雲林縣第20屆議員選舉於去年11月26日舉行，當日開票結果，林岳璋得票5430票，周秀月得票5106票，林靖冠得票4305票，中央選舉委員會同年12月2日公告林岳璋當選。

然而，落選的周秀月、林靖冠2人主張，林岳璋涉違反選罷法中「對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使」，向雲林地院提當選無效之訴，今年5月31日被駁回，周秀月、林靖冠不服再上訴。

台南高分院指出，雲林縣府為促進長者身體健康，訂定「111年雲林縣20鄉鎮市老人會提升量能及活躍計畫」，並發文轄區內各老人會，鼓勵各老人會踴躍辦理相關活動，並提供定額補助。斗六市老人會收到函文後，召開第12屆理監事座談會，決議同年10月29日辦理「111年度擁抱幸福美滿十足趣味競賽」活動，並提出活動計畫書，向縣府申請該計畫補助經費。

當天斗六老人會活動，計有雲林縣副縣長謝淑亞及其他穿著標示號次、候選人姓名背心候選人黃尤美、沈珍治、黃勝志、林岳璋等人到場共同參與，到場參與活動長者證稱該活動為斗六老人會辦理，現場並沒有與選舉相關活動。

台南高分院表示，林岳璋、林母即正麗百貨行負責人余翠蓉、兄長即宏安堂負責人林岳勲與加利利藝術樂團均長期從事社區關懷活動，並非偶一為之，加利利藝術樂團服務地區遍及雲林縣大部分地區，所需活動經費係由團員自掏腰包，並未向地方民代索取，林岳璋、母親及兄長僅分別提供搬運樂團所需物品、修眉、推拿等免費服務，共襄盛舉。

現場並進行團康遊戲及提供到場民眾推拿、修眉等服務或贈送日用品牙膏、牙刷、香皂等活動，與他們多年來舉辦社區關懷活動情況並無差異，也非選舉前突然為之，且參加活動民眾也未經篩選限於該選區有投票權人才可參加，

同時，林母、兄長於活動期間所提供免費修眉、推拿等服務，僅短暫將眉毛雜毛修齊，讓眉型好看，或緩和身體疼痛處，依現今國民經濟生活水平及一般社會觀念評價，尚不足認具有左右接受服務民眾投票意向的對價關係，足以動搖或影響他們投票權的行使。