搭北捷手扶梯偷拍女子裙底 路人發現制止男子帶往警局
一名林姓男子搭乘捷運站手扶梯時，企圖用手機拍攝前方女子裙底，隨即遭後方路人出手制止，馬上帶往警局。被害女子當下並無察覺有異，事隔數日才受通知前往警局做筆錄。台北地檢署偵辦，依涉犯妨害性隱私未遂、刑法妨害秘密罪起訴林。
據了解，今年林在台北捷運市政府站搭乘手扶梯上樓準備出站，發現前方站著一名身穿短裙的女子，拿出手機企圖偷拍女子裙底。
當下，站在林身後的路人察覺有異，出手制止，並試圖通知女子，但是女子並未察覺遭偷拍，離開現場。路人與林前往附近的信義分局，警方再通知女子數日後到分局做筆錄。
檢方偵訊時，林坦承他確實想拿手機拍攝女子內褲。檢方偵查，林雖未拍攝到內褲，但有拍攝到屬於女子隱私照片，檢方依妨害性隱私、刑法妨害秘密等罪嫌起訴林。
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