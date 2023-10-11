表妹幫買票！屏東縣六屆議員賄選案 二審逆轉當選無效定讞

屏東縣無黨籍議員吳亮慶去年九合一大選被控以每票1000元指示楊姓表妹買票，遭屏東地檢署提起當選無效之訴，屏東地方法院民事庭一審駁回，吳亮慶當選有效，檢方不服上訴，今二審宣判逆轉，認定吳與楊女買票，改判當選無效確定。

吳亮慶為6屆縣議員，去年大選拿下8843票，為選區第二高票，但他在屏東縣議長選舉時，無視民進黨團決議，跑票投給無黨籍議員鄭清原，遭民進黨中評會認定惡行重大、直接開除黨籍，未來5年內不得代表民進黨參選，此次因買票被判當選無效，對地方投下震撼彈。

檢方調查，去年九合一大選時，吳亮慶的楊姓表妹分別以每票500至1000元價碼，拿現金交給楊女胞姊、張姓、黃姓等人，爭取選民支持；楊女到案後，堅稱自己是自主幫忙吳亮慶，吳並不知道她有為他拉攏選民支持。

但檢方認為，楊女為楊女為吳亮慶競選幹部，又是表兄妹關係，不採信楊女說法，當時搜索時楊女被檢方聲押獲准，偵結後認定楊女買票過程吳亮慶全程知情，將吳亮慶起訴，並依選罷法對吳提起當選無效之訴。

屏東地院審理時，法官認為檢方僅依楊女曾在吳亮慶競選總部成立時到場，就認定楊女為競選團隊成員，又以兩人是表兄妹關係，認定楊女買票行為是與吳亮慶共謀，此類罪證應屬過度推論。

另外，黃姓選民在偵訊、庭審時也有供述不一情形，一審法官認為，檢方所提證據，無法證明楊女賄選行為，為吳亮慶授意或事先知情，判決當選有效。

檢方不服上訴，高雄高分院下午宣判，合議庭依據檢方提出證據，認定吳亮慶事先知道楊女買票行為，改判當選無效定讞。