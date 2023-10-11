快訊

哈佛學生挺巴勒斯坦 投資大老要求校方公開名單以拒聘

誰下令提早20分鐘放國慶焰火？ 台中觀旅局長終於說了

表妹幫買票！屏東縣六屆議員賄選案 二審逆轉當選無效定讞

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東縣無黨籍議員吳亮慶去年九合一大選被控以每票1000元指示楊姓表妹買票，遭屏東地檢署提起當選無效之訴，屏東地方法院民事庭一審駁回，吳亮慶當選有效，檢方不服上訴，今二審宣判逆轉，認定吳與楊女買票，改判當選無效確定。

吳亮慶為6屆縣議員，去年大選拿下8843票，為選區第二高票，但他在屏東縣議長選舉時，無視民進黨團決議，跑票投給無黨籍議員鄭清原，遭民進黨中評會認定惡行重大、直接開除黨籍，未來5年內不得代表民進黨參選，此次因買票被判當選無效，對地方投下震撼彈。

檢方調查，去年九合一大選時，吳亮慶的楊姓表妹分別以每票500至1000元價碼，拿現金交給楊女胞姊、張姓、黃姓等人，爭取選民支持；楊女到案後，堅稱自己是自主幫忙吳亮慶，吳並不知道她有為他拉攏選民支持。

但檢方認為，楊女為楊女為吳亮慶競選幹部，又是表兄妹關係，不採信楊女說法，當時搜索時楊女被檢方聲押獲准，偵結後認定楊女買票過程吳亮慶全程知情，將吳亮慶起訴，並依選罷法對吳提起當選無效之訴。

屏東地院審理時，法官認為檢方僅依楊女曾在吳亮慶競選總部成立時到場，就認定楊女為競選團隊成員，又以兩人是表兄妹關係，認定楊女買票行為是與吳亮慶共謀，此類罪證應屬過度推論。

另外，黃姓選民在偵訊、庭審時也有供述不一情形，一審法官認為，檢方所提證據，無法證明楊女賄選行為，為吳亮慶授意或事先知情，判決當選有效。

檢方不服上訴，高雄高分院下午宣判，合議庭依據檢方提出證據，認定吳亮慶事先知道楊女買票行為，改判當選無效定讞。

屏東縣無黨籍議員吳亮慶被控買票，高雄高分院今判當選無效確定。圖／本報資料照片
屏東縣無黨籍議員吳亮慶被控買票，高雄高分院今判當選無效確定。圖／本報資料照片

屏東縣 當選無效 議員 選罷法 賄選

延伸閱讀

士檢檢察長任直播主 說明賄選犯罪態樣

范振龍當選無效放棄上訴 竹縣議員缺額將由陳栢誠遞補

高雄藍營議員黃天煌樁腳涉賄 當選無效駁回

大烏龍！1票之差當選無效訴訟待驗票 選票卻已遭銷毀

相關新聞

北市民宅3樓冷氣掉人行道險釀悲 建管處將罰6萬元

新北板橋今年7月發生窗型冷氣機自17樓高掉落砸死一名女大學生，北市南港日前險悲劇重演，忠孝東路7段一棟民宅3樓窗型冷氣機...

周玉蔻罵他拋妻棄子不認骨血 趙少康：判賠220萬無法阻止她再犯

中國廣播公司董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血等語，提...

檢察長說有派人查「大屠殺」恐嚇 藍委酸：有和數位部聯絡？

網傳台北市立和平高中本月16日將在學校川堂發生「大屠殺」事件，國民黨立委李貴敏今天質詢檢察機關準備好了沒？台北地檢署檢察...

表妹幫買票!屏東縣7連霸議員賄選二審逆轉當選無效定讞

屏東縣無黨籍議員吳亮慶去年九合一大選被控以每票1000元指示楊姓表妹買票，遭屏東地檢署提起當選無效之訴，屏東地方法院民事...

夜店怒罵警員「你就是骯髒」還動手 高雄男下場出爐

高雄侯姓男子今年5月深夜在某酒吧前與店家發生爭執，當時翠屏派出所巡佐林逸甲等獲報到場協處，侯男竟出言辱罵林警「你就是骯髒...

涉貪案開庭！高虹安抱資料出庭應訊 強調未虛報助理酬金、加班費

台北地院審理高虹安涉立委任內詐領助理費案，已傳喚她的前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文，今天首度傳喚高虹安出庭。她否認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。