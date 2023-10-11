夜店怒罵警員「你就是骯髒」還動手 高雄男下場出爐

高雄侯姓男子今年5月深夜在某酒吧前與店家發生爭執，當時翠屏派出所巡佐林逸甲等獲報到場協處，侯男竟出言辱罵林警「你就是骯髒」並在林警執法分開爭執雙方時，侯徒手拍打林逸甲右手連續2次，警依妨害公務向侯提告，橋頭地方法院判侯拘役20日，可折算2萬元罰金。

起訴書中，侯男坦承自己以「你就是骯髒」辱罵林警，但矢口否認妨害公務，侯辯稱，當時想過去跟業者父親解釋，卻被警察擋住無法過去，才會為了維護自身權利，將林警的手「撥開」。

不過，警方掌握侯當時出言公然辱罵的秘錄影片，畫面中他接續徒手拍打林右手2次，法官認為，侯同時觸犯侮辱公務員罪、妨害公務執行罪及公然侮辱罪，應從較重的妨害公務執行罪論處。

雖侯犯後態度尤佳，尚能坦承犯行，並與林警和解，林具狀請求法官從輕量刑，但法官衡酌，侯前有不能安全駕駛，被判刑5月，執行完畢後尚未屆滿5年，素行非佳，不合緩刑要件；因此，橋頭地院簡易庭判侯拘役20天，可易科罰金。