涉貪案開庭！高虹安抱資料出庭應訊 強調未虛報助理酬金、加班費

台北地院審理高虹安涉立委任內詐領助理費案，已傳喚她的前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文，今天首度傳喚高虹安出庭。她否認犯罪，強調未要求虛報浮報助理酬金及加班費。

高虹安下午2時15分許搭乘計程車抵達法院，她與新竹市政府發言人徐千晴各抱1箱資料進入法庭，面對媒體詢問不發一語。

台灣國成員在北院門口召開「關押高虹安，拒投柯文哲」記者會，呼籲法院立即收押高虹安。不過，也有支持高虹安的新竹市議員帶領民眾到場幫高虹安加油。

新竹市長高虹安被控在立法委員任內自民國109年2月27日起至109年11月止，要求公費助理黃惠玟等人配合，以虛報或浮報助理每月受領酬金、加班值班費到預算上限金額，並將虛報或浮報的差額繳回給高虹安，供高虹安自行決定用途及運用。

台北地檢署統計，高虹安浮報助理酬金及加班費共計新台幣62萬5238元，扣除實際用於支付公費或私聘助理薪資、獎金共16萬5208元，總計詐得46萬30元，依貪污治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴高虹安等5名被告。

北院於9月25日首度開庭，傳喚黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷出庭，3人在庭訊時均認罪，對檢察官起訴事實均不爭執，並請法官依法減刑且宣告緩刑。王郁文於10月2日庭訊時否認犯罪，她主張每個月都有實際工作及加班，並無虛灌酬金或不實請領加班費。

北院下午2時30分再度召開準備程序庭，首度傳喚高虹安到庭陳述。