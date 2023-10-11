動貪念私吞遺失物7800元…檢用貪汙起訴刑警 法官改竊盜量刑

基隆市劉姓偵查佐侵吞市民送交的拾得物7800元，檢察官依違反貪汙治罪條例「侵占職務上持有之非公用私有財物」罪嫌起訴，最低刑期5年。基隆地院審理後，認為劉並非拾得物業務承辦人，改以刑法瀆職、偽造文書、竊盜論罪，判刑1年6月。緩刑5年。全案可上訴。

劉姓偵查佐2021年1月22日起任職基隆警四分局偵查隊偵查佐，暫代小隊長職務，小隊中的蔡姓警員負責辦理拾得遺失物業務。

基隆市藍姓男子因無照駕駛遭員警告發，心生不滿，2021年9月5日凌晨5點多到警四分局中山派出所抗議，並將7800元紙鈔和5張統一發票棄置在戶外民眾報案區桌上。余姓警員請他領回遭拒，便以藍為拾得人名義，填寫受理拾得物案陳報單，連同拾得物交給蔡姓警員簽收。

劉男帶領的偵查小隊9月8日全員輪休，當天上午11點50分他返隊時，因知道拾得遺失物案始末，認藍已不要這些錢和發票，且看見蔡員桌上有另起遺失物案物主黃女的身分證正、反面影本，經蔡授權使用「公文筆硯作業系統」帳號、密碼，繕打遺失（拾得）物領據，盜蓋蔡的職名章，陳報不知情的偵查隊盧姓分隊長，代林姓偵查隊隊長蓋章簽核。

劉姓偵查佐9月9日在偵查隊辦公室，製作黃女領回7800元領據，再盜蓋蔡員職名章，冒用蔡員名義偽造書函（稿），陳報上級核章。藍男接到分局發函通知後，多次向中山派出所反應錢和發票是他的，不是黃女的。

警四分局展開調查時，劉男在10月16日到中山派出所，以發還拾得物作業錯誤為由，拿出7800元，請警員立刻發還給藍男。警員另到超商買5瓶飲料，取得5張發票，一併發還藍妻簽收。

基隆地院合議庭審判長兼受命法官曾淑婷、陪席法官呂美玲、施又傑審理後指出，劉雖對蔡員承辦拾得遺失物業務具有監督之權，但並非業務承辦人，也未受隊長指派接手業務。監督、審核與承辦、管領分屬二事，劉未實際管領蔡員受理的拾得遺失物，犯行與貪汙治罪條例「竊取或侵占職務上持有之非公用私有器材、財物者」要件不符。

法官認為，劉男竊取分局偵查隊實力支配下非公用私有財物，犯刑法第134條前段、第320條第1項公務員假借職務機會故意犯竊盜罪，以及及刑法第134條前段、第211條公務員假借職務機會故意犯偽造公文書罪。

法官指劉男職司調查犯罪工作，竟利用職務上的機會知法犯法，侵害國家權力尊嚴與信用，損及民眾對警察人員期待與信任，傷害其他恪盡職務警員形象。審酌劉無前科，犯後坦承犯行，並已返還現金及發票；警局整體綜合考評良好或尚能稱職，尚有高齡生病母親需扶養等情狀，判刑1年6月。

法官念及劉男其因一時失慮觸法，經過偵審程序及科刑教訓當知警惕，無再犯之虞，諭知宣告緩刑5年，緩刑期間接受保護管束。為使有所警惕，導正觀念，依刑法諭知判決確定日起3個月內，向公庫支付10萬元，及判決確定日起3年內，向指定政府機關和機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供240小時義務勞務。