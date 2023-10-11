少年車手黑吃黑被擄至高雄打死 桃檢起訴謝姓主嫌22人

替詐騙集團工作的桃市17歲林姓少年疑侵吞500萬元贓款，遭詐團首腦謝易呈率眾北上桃園，將林姓少年強行擄回高雄，凌虐致死棄屍山區。桃園地方檢察署今天偵結，依擄人勒贖致死等罪嫌將謝男等22人起訴，由於此案適用國民法官程序，為避免預斷而未予具體求刑，不過謝姓被告等人惡性重大、泯滅良性，所犯有期徒刑12年以上重罪，仍有逃亡之虞，建請法院繼續羈押。

桃檢說明，25歲謝易呈自組詐欺集團因損失500萬元款項，竟歸咎於時任車手頭的林姓少年，並以此逼他賠償，今年6月7日晚間7點，謝某等人由南部北上，在桃市大園區某便利商店前找到林少強押他上車直奔高市阿蓮區某宮廟，抵達後在偏巷內毆打他，再將他轉載至高市鳥松鄉某鐵皮工廠，持續以電擊棒、打火機燒灼、熱水澆淋等方式虐打逼林少吐錢。

謝易呈等人為免被發覺，不管林少已遍體鱗傷，又將他帶到高市大寮區某鐵皮工廠，繼續虐打逼迫交錢，直至本月8日下午4點，林姓少年因受長時間的虐待毆打，全身有大面積瘀傷及多處燙傷，且大量內出血而身亡，謝某等人於是將屍體載至高市杉林區山區邊坡丟棄。後因林少母親曾接獲兒子要錢的電話，向桃市警大園分局求助，雖報請檢察官陳嘉義指揮偵辦，但林少被擄不久即遇害，未能及時救援。

桃檢表示，此案犯罪地點分別在桃園、高雄等多處地點，犯案人數眾多，逃匿藏匿處所更是遍及南投、彰化、高雄、屏東等地，所幸檢警專案小組鍥而不捨，透過科技偵查方式，分析各項資訊、釐清犯罪情節及涉案被告，勾勒謝嫌等逃亡路線及藏匿處所，分別拘提到案，並向法院聲請羈押12人獲准，經檢察官陳嘉義密集訊問蒐證予以提起公訴。

桃園地檢署一獲悉林姓被害少年死亡後，立刻通知犯罪被害人保護協會桃園分會提供家屬保護服務，給予補償並協助轉介法律服務，陪伴家屬面對傷痛，待案件進入審理程序後，將持續協助陪伴，落實犯罪被害人權益保障。