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出獄不到3個月！他見門沒鎖進屋偷竊 落網還3度潛逃

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

原設籍新竹的陳姓男子才因多次行竊被逮，兩年前才服完1年6月的徒刑，沒想到出獄不久，陳男在高雄左營犯案，兩度潛入他人住家，竊得林男家中神明像上3塊金塊，以及蔡女住家客廳內的皮夾，經左營分局調查逮捕後，陳男坦承犯行，橋頭地方法院依竊盜2罪，判他1年徒刑。

據悉，陳男曾在新北、新竹、高雄等地犯下竊盜罪，經新北地院裁定執行有期徒刑1年6月確定，並於2021年7月7日出監，怎料，僅僅相隔不到3個月，陳男就潛入高雄左營林男家中行竊。

判決書指出，2021年10月6日當天，陳男見林男住家大門未上鎖且無人看顧，便逕自入內盜取神明像上3塊金牌後離去，受害人林男指出，3塊金牌共值2萬2000元。

相隔1年，陳男再次於左營區犯案，同樣是觀察到民眾住家門沒關，陳男潛入後竊取客廳內的黑色皮夾，而蔡女返家後發現「皮包不見了！」裡頭還有5萬元現金，嚇得趕緊報案求助。

由於，5年內陳男故意再度犯行，為竊盜累犯，依法可加重其刑，雖陳男被捕後皆坦承犯行，但他僅與蔡女和解，但並未依調解筆錄償還蔡女分文，也並未與林男和解，甚至在法院審理時逃匿，3度遭通緝，無端耗費司法資源，法官判他1年徒刑並沒收不法所得，全案仍可上訴。

橋頭地方法院外觀照。本報資料照片
橋頭地方法院外觀照。本報資料照片

竊盜 新竹 新北 通緝

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