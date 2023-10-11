快訊

農業部首度鬆口：未來雞蛋短缺 將朝降關稅方式規畫進口

驚！分析公司預測：宏達電2026年黯然退出VR市場 只因一堅持

士檢檢察長任直播主 說明賄選犯罪態樣

中央社／ 台北11日電

士林地檢署檢察長顏迺偉。翻攝網路
士林地檢署檢察長顏迺偉。翻攝網路

士林地檢署表示，檢察長顏迺偉日前任直播主，於「檢察官說法」臉書粉絲專頁直播反賄選節目，說明犯罪態樣外，提高檢舉獎金部分，檢舉境外勢力介入選舉，最高可獲2000萬元。

士檢今天新聞稿指出，為使明年二合一選舉的反賄選觀念無遠弗屆散布出去，規劃與媒體合作直播反賄選節目，希望加深民眾對反賄選認同，以及支持政府查賄決心。

新聞稿指出，首場由檢察長顏迺偉擔任一日直播主，在「檢察官說法」臉書粉絲專頁直播反賄選節目，線上說明反賄選重要性，介紹檢舉賄選樣態及檢舉獎金。獎金部分，經行政院核定，選舉賭盤檢舉獎金已提高至新台幣500萬元；檢舉境外勢力介入選舉，最高獎金更達2000萬元。

士檢指出，任何人發現涉及賄選行為，可撥打檢舉賄選專線「0800-024-099撥通後按4」，或以電子郵件寄至士檢反賄選信箱檢舉。檢方會做好檢舉人的身分保密，並迅速指揮司法警察機關查察，確保人民在民主、自由選舉活動中「自己作主，選賢與能」。

顏迺偉直播時提到，為了讓反賄選觀念更貼近民眾生活，士檢陸續結合轄區內有在地特色活動宣導反賄選，如利用祭孔大典在孔廟、趁職棒賽事在天母棒球場、搭配石門風箏節在白沙灣石門公園等人潮聚集周邊設攤，也規劃在人來人往的公車車廂、捷運車廂刊登反賄選廣告，讓反賄選觀念融入民眾日常生活。

賄選 直播主 檢察官

延伸閱讀

桃市郵局200台ATM加入反賄 3方式可檢舉賄選

從購物專家轉為直播一姐 孫沛創下2.6億元業績

愛不到就開槍！男槍殺「關渡鹹粥」闆娘 士檢偵結起訴

北捷淡水站外活春宮影片瘋傳 士檢速令調查...警查獲1對男女

相關新聞

費鴻泰兒子再被起訴！他IG限動諧音辱罵女同學「HOE」挨告

立法委員費鴻泰三兒子費聿德2021年間在群組辱罵呂姓女高中同學「婊子、垃圾」等語，被法院判決拘役50日，案件上訴二審審理...

周玉蔻罵趙少康不認骨血判賠220萬 她發聲「消息來源多元」依法上訴

中國廣播公司董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血等語，提...

檢察長說有派人查「大屠殺」恐嚇 藍委酸：有和數位部聯絡？

網傳台北市立和平高中本月16日將在學校川堂發生「大屠殺」事件，國民黨立委李貴敏今天質詢檢察機關準備好了沒？台北地檢署檢察...

「超跑達人」助朱國榮跑路自首 北檢尚有三案近日通緝

國寶集團總裁朱國榮因炒股、內線交易案，在「超跑達人」周哲男協助下，棄保5億元搭乘遊艇，輾轉潛逃至南太平洋島國萬那杜。事後...

士檢檢察長任直播主 說明賄選犯罪態樣

士林地檢署表示，檢察長顏迺偉日前任直播主，於「檢察官說法」臉書粉絲專頁直播反賄選節目，說明犯罪態樣外，提高檢舉獎金部分，...

朱國榮棄保潛逃 調查局長王俊力：透過法務秘書請求司法互助

國寶集團總裁朱國榮犯重罪上月底棄保潛逃，目前行方不明；調查局局長王俊力今天上午在立法院表示，調查局近日已收到法院的通緝文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。