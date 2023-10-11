士檢檢察長任直播主 說明賄選犯罪態樣

士林地檢署檢察長顏迺偉。翻攝網路

士林地檢署表示，檢察長顏迺偉日前任直播主，於「檢察官說法」臉書粉絲專頁直播反賄選節目，說明犯罪態樣外，提高檢舉獎金部分，檢舉境外勢力介入選舉，最高可獲2000萬元。

士檢今天新聞稿指出，為使明年二合一選舉的反賄選觀念無遠弗屆散布出去，規劃與媒體合作直播反賄選節目，希望加深民眾對反賄選認同，以及支持政府查賄決心。

新聞稿指出，首場由檢察長顏迺偉擔任一日直播主，在「檢察官說法」臉書粉絲專頁直播反賄選節目，線上說明反賄選重要性，介紹檢舉賄選樣態及檢舉獎金。獎金部分，經行政院核定，選舉賭盤檢舉獎金已提高至新台幣500萬元；檢舉境外勢力介入選舉，最高獎金更達2000萬元。

士檢指出，任何人發現涉及賄選行為，可撥打檢舉賄選專線「0800-024-099撥通後按4」，或以電子郵件寄至士檢反賄選信箱檢舉。檢方會做好檢舉人的身分保密，並迅速指揮司法警察機關查察，確保人民在民主、自由選舉活動中「自己作主，選賢與能」。

顏迺偉直播時提到，為了讓反賄選觀念更貼近民眾生活，士檢陸續結合轄區內有在地特色活動宣導反賄選，如利用祭孔大典在孔廟、趁職棒賽事在天母棒球場、搭配石門風箏節在白沙灣石門公園等人潮聚集周邊設攤，也規劃在人來人往的公車車廂、捷運車廂刊登反賄選廣告，讓反賄選觀念融入民眾日常生活。