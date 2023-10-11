朱國榮逃萬那杜...移民方便、保密又免稅 但歐盟示警停止免簽

國寶集團總裁朱國榮因炒股及內線交易案，分別判刑8年、16年，最後棄保5億元潛逃，自台南搭乘遊艇出境，與嫩妻、幼子輾轉飛至南太平洋島國萬那杜藏匿。萬那杜何以成為他棄保潛逃的棲身之所？原來該國有著方便、保密、免稅及靈活國際貿易種種優勢，可讓朱國榮在海外遙控其事業，而歐盟則在去年針對萬那杜「黃金護照」的投資移民方案提出安全風險示警，並全面停止免簽待遇。

據坊間移民公司對於投資移民萬那杜，具有申辦身分保密、免坐移民監、免面談、境外所得免稅，並享有全球120餘國免簽或落地簽的優勢，還可以第二國身分開設境外公司從事靈活國際貿易等優點，這些恰恰都完全符合朱國榮臨時急需棄保潛逃，卻又要能在海外掌控台灣境內生意的多項需求。

但去年底，歐盟對僅需13萬美金、約400萬台幣，即可取得萬那杜「黃金護照」及公民身分，再藉由免簽協議在各歐盟國自由來去的狀況提出示警，認為如此護照管控機制幾乎失效。經分析、評估萬那杜投資公民身份後，歐盟認為，這套機制出現嚴重缺陷，可能對歐盟構成風險，尤其申請者被拒絕率極低，使得安全和盡責調查的可信度下滑。

由於萬那杜同意申請人不需要有在該國居住事實，意即不用踏上該國土地就能申請投資移民成功，甚至有人被國際刑警組織列入觀察名單，依然能通過申請。歐盟經與萬那杜持續協商，未獲實質進展或改善，因此已從今年2月起。全面停止該國公民赴歐盟的免簽待遇。