沒藉補助旅遊買票 瑞芳最大里里長簡明慧位子坐穩了

基隆地檢署指控新北市瑞芳區爪峰里長簡明慧為求當選，與爪峰社區發展協會理事長張信義擅自動支2021、2022年中元普渡活動結餘款，邀里民參加嘉義二日遊行程並補貼每人600元，涉及賄選，提當選無效之訴，但一審敗訴。檢方上訴，台灣高等法院認為證據不足駁回，全案確定。

檢方指控簡明慧為求順利當選，竟與「新北市瑞芳區爪峰社區發展協會」理事長即訴外人張信義合謀，擅自動支2年的中元普渡活動款項結餘款，於2022年9月29日、30日舉辦「悠遊國旅嘉義二天一夜之旅」，廣邀爪峰發展協會會員、爪峰里民報名參與，並補助一般參加者每人600元、志工每人1600元。

旅遊期間，簡明慧逐車發言闡述他擔任里長期間的政績，檢方認為他是以補助旅遊的不正利益實施賄賂，請求參與旅遊的里民投票支持，構成公職人員選舉罷免法的賄選行為。因簡去年11月26日投票日當選里長，檢方提起訴訟。

高院認為，爪峰發展協會往年都有舉辦1日或2日的旅遊活動，每年活動均有向社會局申請，補助參與人員。去年疫情過後，張信義為配合交通部觀光局獎勵旅行業推廣悠遊團遊實施要點的國民旅遊補助，決定在第一階段載止前的2022年9月29日至30日舉辦旅遊。本次補助款主要來源是2021年、2022年中元普渡活動款項結餘款，並報告理監事會議及會員大員，都無人反對。此次活動是申請國旅補助，未向社會局申請，且旅遊每人補助600元甚至比往年少，無法認定舉辦旅遊與里長選舉有關。

參加旅遊的共有115人，除爪峰里在籍里民78人外，還包含無投票權的37人，不論是否為爪峰里里民一律補助600元，爪峰發展協會志工再補助1000元。李姓競爭對手的配偶也參與這場旅遊，也適用旅遊補助，高院認為這與選舉是否投票無關，無從認定「旅遊補助」與「選票對價」有連結。

高院認為張信義或簡明慧在旅遊致詞是以簡的「過往政績」做為希望選民繼續支持的理由，張也交代爪峰發展協會舉辦此次活動，旅遊補助款是中元普渡的結餘款及旅行社的補助，並無任何藉由「本次旅遊補助」與「里民交換選票」的言論。