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健身房宰殺銀髮族 立委：落實審閱期規定

台灣醒報／ 台北報導

時代力量立委陳椒華（右）與健身房詐騙受害者吳小姐（右）11日召開記者會分享被健身房業者推銷的過程。（Photo by 台灣醒報）
時代力量立委陳椒華（右）與健身房詐騙受害者吳小姐（右）11日召開記者會分享被健身房業者推銷的過程。（Photo by 台灣醒報）

健身房業者的契約不給審閱期、還偽造簽名進行信用卡授權，把消費者當豬宰？時代力量立委陳椒華11日召開記者會表示，隨著銀髮健身風潮興起，長者容易缺乏警覺性，就遭詐騙，並呼籲政府介入。官員代表回應說，會積極要求業者提供紙本或電子檔給消費者，且審查業者的定型化契約。

健身房誘騙長者付錢

中部某健身房（World Gym）向70歲銀髮族吳小姐推銷健身房教練課程，但因為婦人年齡大、警覺性低，所以業者未給吳小姐簽約課程的紙本、刷卡與授權資料等，在婦人出國還偽造簽名刷卡，且半年教練費用高達34萬，已涉嫌違法詐欺。

陳椒華指出，根據「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」的規定，簽約前消費者應有三日以上的契約審閱期。然而，本案受害者被推銷健身房課程時，並沒有給她上課合約，更沒有審閱期，半年要上一百多堂課，平均每週要上5堂課，誘導消費者一次購買多堂教練課程，建議公平交易委員會應儘速展開調查。

在消保會介入下，受害者吳小姐已經與健身房和解，也獲得全額退費。她強調，雖然已經取得退費，但擔憂還有更多消費者會受害，所以還是選擇召開記者會。她指出，當初遇到相關狀況時，第一時間就找地方議員陳情，得到的回應竟然是，這間健身房問題很多，顯見該狀況並非是個案。

加強定型化契約審查

公平交易委員會代表回應說，《公平交易法》致力於維護交易秩序與消費者的權益，針對該案件已立案調查。雖然雙方簽訂契約有契約自由的保障，但如果涉及公共利益時，公平會還能介入調查，會就此理解健身房是否有不當行銷的手法，並進行懲處。

體育署指出，未來會積極要求相關業者，健身房與民眾簽約後，應立即將契約的紙本與電子檔提供給消費者，未來也會持續進行健身房業者定型化契約的查核作業，以保障消費者的權益。

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