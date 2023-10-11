桃市郵局200台ATM加入反賄 3方式可檢舉賄選

離第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票日還有76天，為了端正選舉風氣，桃園地方檢察署與桃園郵局合作自本月初夜間起，開啟ATM查賄專線服務，藉由桃園郵局95個支局200台ATM，以Q版關公擔任代言，號召民眾發現賄選情事，可立刻撥打桃園地檢行動檢舉專線0937-728-793，或免費檢舉專線0800-024-099（撥通按4），或掃QR Code加入反賄群組，為下一代營造更美好的法治環境。

「查賄是最好的反賄！」檢察長俞秀端表示，這次透過廉政體系地區聯繫中心與桃園郵局合作，開啟郵政通路宣導，讓民眾在提款機前辦理儲匯業務時，隨處可見檢舉方式，隨時可打檢舉專線，快速掌握「抓賄五部曲：一接、二保、三打、四訴、五搞定」要訣，且每通專線電話不僅由檢察官親自接聽，來源過程完全保密，相信民眾可以安心提供賄選情資。

桃園郵局局長康嘉芳也說，公正選舉是民主政治發展必要條件，很開心這次能跟桃園地檢署合作，提供反賄服務，國際路郵局更提供自助服務區玻璃門供桃檢宣導，讓反賄宣導不打烊。

檢察長俞秀端強調，檢舉總統、副總統候選人賄選者，每案最高給與獎金新台幣1500萬元；法務部《鼓勵檢舉妨害選舉要點》修訂，也將境外勢力介入選舉部分提高獎金至新臺幣2000萬元；更對經營選舉賭盤，煽動或影響選舉公平性等行為，提供查獲確定獎金500萬元，鼓勵民眾加入查賄，澈底杜絕賄選，淨化選風。