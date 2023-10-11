從軍女苦讀進修 竟遭家暴父浴室外縱火還酸「當什麼軍人」

高雄一名家暴父親酒後趁女兒洗澡時，在浴室門外放火，差點燒死女兒。圖／讀者提供

高雄一名長期家暴的閻姓父親，去年10月2日喝醉酒，看到從軍的女兒唸書準備升遷，竟嘲諷女兒「當什麼軍人」，閻男見女兒不理竟趁女兒洗澡時在浴室門外放火，所幸女兒逃生迅速沒有受傷，一審閻男被依殺人未遂判5年10月，高雄高分院今宣判，合議庭考量閻妻不願追究，改判5年8月，並要求閻男受禁戒處分1年，以戒除酒癮。

65歲的閻男長期酗酒，2020年9月起還有多次家暴紀錄，甚至曾因違反家暴令而被判刑，但他性格卻未因刑罰改變。去年10月2日中午喝醉酒後回家，看到女兒準備軍中升遷考試在苦讀，卻在一旁狂酸「讀這個書有什麼用、又考不上」、「當什麼軍人」等。

女兒見父親發酒瘋不理他，卻遭閻男拿酒杯猛砸，還好她躲得快，沒被玻璃碎片擊中，她默默拿吸塵器整理家裡，又被父親碎嘴吸塵器太吵，跑到浴室洗澡時，父親變本加厲，直接在浴室門外潑灑汽油，打算點火燒死女兒。

後來女兒發現浴室被潑入汽油，趕緊衝出浴室跑到房間穿衣服，閻男以為女兒還在裡面，在浴室門外點火，火勢迅速蔓延，燒毀浴室的塑膠門，所幸在場的女兒、妻子迅速滅火，才未釀成傷亡，但父親看到家人報警，還氣得拿東西砸向對方。

警消獲報後到場，確認起火原因是縱火，經妻子、女兒指證，這名父親也被逮捕送辦，檢方訊後向法院聲押獲准。但檢方偵查時，父親辯稱是不小心把汽油潑灑在客廳，沒有要對女兒下毒手。

高雄地院法官認為閻男一家有保護令在身，閻卻在酒後朝浴室縱火，考量他行為已對家人、鄰居造成恐慌，視保護令如無物，法敵對意識強烈，且犯後對於縱火犯行否認到底，依殺人未遂罪判刑5年10月。

高雄高分院審理時，閻妻表示不願追究，合議庭考量閻男造成的傷害，且有多次違反保護令的前科，僅減輕2月徒刑，改判5年8月，另外，閻被診斷有酒精使用障礙症，因飲酒再犯的風險高，另要求他至指定處所禁戒1年，以戒除酒癮。

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