替人顧子卻打青3歲男童屁股 喊冤只用「愛的小手」下場要坐牢

陳姓燒烤店股東前年替女員工照顧3歲兒子時，不滿男童調皮嬉鬧，毆打男童耳朵、臉、胸腹部、臀部等，造成多處挫傷，男童受傷照片事後被PO上網路，警方介入調查並逮人，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑6月，不得易科罰金定讞。

陳身為台中市某燒烤店股東，讓女員工平時和3歲兒子住在燒烤店2樓房間；女員工2021年1月16日下午5時許，為了避免兒子在燒烤店出入、遊玩影響工作，委託陳將兒子帶至2樓房間照顧。

未料，陳毆打男童耳朵、臉部、胸腹部、下背部、手臂、臀部、大腿等部位，導致身體多處挫傷、臀部大片瘀青等，女員工事後拍下兒子受傷照片傳給友人，而照片在臉書上流傳，警方瀏覽貼文循線揭發案情。

陳矢口否認犯行，供稱女員工向他表示男童在店內嬉鬧，危及生命安全，而由女員工授權及委託後，他才勉強答應將男童帶至2樓管教，僅用「愛的小手」拍男童屁股及手掌心，並未使用棍子毆打，男童受傷不是他造成的。

女員工指出，陳當時有跟她承認打小孩，但陳有幫兒子擦藥、冰敷，還有餵兒子吃飯。法院根據男童、女員工等證人說法，認定男童確實被陳毆打。一審依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑3月，不得易科罰金。

二審認為陳明知男童年僅3歲多，身心仍在發展階段，卻未耐心安撫，反而毆打成傷，犯後沒有和女員工和解，審酌一切情狀，依成年人故意對兒童犯傷害罪改判刑6月，不得易科罰金；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。