快訊

主播也下不了手！預訂春節國旅4間房2晚要價逾10萬 嚇到改在家打麻將

滅火器走錯路怨警未助開道還被嗆 盧秀燕用美食致歉：我做東

雇主發獎金紅利占比創史上新高 為何對勞工不是好事？

替人顧子卻打青3歲男童屁股 喊冤只用「愛的小手」下場要坐牢

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陳姓燒烤店股東前年替女員工照顧3歲兒子時，不滿男童調皮嬉鬧，毆打男童耳朵、臉、胸腹部、臀部等，造成多處挫傷，男童受傷照片事後被PO上網路，警方介入調查並逮人，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑6月，不得易科罰金定讞。

陳身為台中市某燒烤店股東，讓女員工平時和3歲兒子住在燒烤店2樓房間；女員工2021年1月16日下午5時許，為了避免兒子在燒烤店出入、遊玩影響工作，委託陳將兒子帶至2樓房間照顧。

未料，陳毆打男童耳朵、臉部、胸腹部、下背部、手臂、臀部、大腿等部位，導致身體多處挫傷、臀部大片瘀青等，女員工事後拍下兒子受傷照片傳給友人，而照片在臉書上流傳，警方瀏覽貼文循線揭發案情。

陳矢口否認犯行，供稱女員工向他表示男童在店內嬉鬧，危及生命安全，而由女員工授權及委託後，他才勉強答應將男童帶至2樓管教，僅用「愛的小手」拍男童屁股及手掌心，並未使用棍子毆打，男童受傷不是他造成的。

女員工指出，陳當時有跟她承認打小孩，但陳有幫兒子擦藥、冰敷，還有餵兒子吃飯。法院根據男童、女員工等證人說法，認定男童確實被陳毆打。一審依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑3月，不得易科罰金。

二審認為陳明知男童年僅3歲多，身心仍在發展階段，卻未耐心安撫，反而毆打成傷，犯後沒有和女員工和解，審酌一切情狀，依成年人故意對兒童犯傷害罪改判刑6月，不得易科罰金；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。

陳姓燒烤店股東前年替女員工照顧3歲兒子時，不滿男童調皮嬉鬧，毆打男童耳朵、臉、胸腹部、臀部等，造成多處挫傷。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
陳姓燒烤店股東前年替女員工照顧3歲兒子時，不滿男童調皮嬉鬧，毆打男童耳朵、臉、胸腹部、臀部等，造成多處挫傷。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

傷害罪 虐童

延伸閱讀

林秉樞緩刑被取消要關兩年多 高嘉瑜眼角泛淚：贊成法律裁決

影／不只關17天！林秉樞2年2月刑期不得易科罰金 律師：難以接受

毆打高嘉瑜…林秉樞今天報到發監 檢方一動作「將不只關17天」

柴柴少一隻耳朵「聽不見呼喚」在原地無助發愣！牠一轉身網笑：原來殘疾的是主人

相關新聞

周玉蔻罵「拋家棄子」判賠220萬 趙少康：太少、擬上訴

中廣董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目和臉書，稱他拋妻棄子，家暴，不認骨血等語，台北地方法院今天判決周玉蔻...

慘了！周玉蔻罵趙少康家暴拋妻棄子不認骨血 法院今判她應賠220萬元

中國廣播公司董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血等語，提...

「超跑達人」助朱國榮跑路自首 北檢尚有三案近日通緝

國寶集團總裁朱國榮因炒股、內線交易案，在「超跑達人」周哲男協助下，棄保5億元搭乘遊艇，輾轉潛逃至南太平洋島國萬那杜。事後...

從軍女苦讀進修 竟遭家暴父浴室外縱火還酸「當什麼軍人」

高雄一名長期家暴的閻姓父親，去年10月2日喝醉酒，看到從軍的女兒唸書準備升遷，竟嘲諷女兒「當什麼軍人」，閻男見女兒不理竟...

老人無後...律師任管理人侵吞653萬遺產 二審逆轉判無罪

林姓、陳姓兩名老人家過世後留下遺產沒人繼承，法院指定有20年執業經驗的游姓律師擔任遺產管理人，游女卻趁機將兩人留下得遺產...

沒藉補助旅遊買票 瑞芳最大里里長簡明慧位子坐穩了

基隆地檢署指控新北市瑞芳區爪峰里長簡明慧為求當選，與爪峰社區發展協會理事長張信義擅自動支2021、2022年中元普渡活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。