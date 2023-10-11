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朱國榮棄保潛逃創司法威信 蔡清祥：考慮擴大科技監控適用

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃重創司法威信，民眾黨立委賴香伶今天表示，依受刑人防逃作業要點規定，判刑10年以上即可使用科技監控以防逃，法務部長蔡清祥說，未來也可考慮將重大案件一併納入考量。

朱國榮棄保潛逃傳出周姓男子向警方自首，檢警已分案查辦，不過，科技監控施行經年，仍無法防止「大咖」罪犯逃匿，執法機關如何因應，倍受關注，賴香伶今天在立法院司法委會為此事質詢蔡清祥。

賴香伶表示，依統計資料，目前實施科技監控的對象約有30人，由法官執法與檢察官執法的各占一半，且科技監控中心已購置550副手環，卻未派上用場。

賴香伶說，法官對被告執行專案監控，害怕和被告綁在一起，並頻頻要和法警隨時聯繫，所以有些法官不太願意做，以致於朱國榮未實施科技監控，可以飛天遁地跑到南太平洋去重啟人生

蔡清祥表示，科技監控都有專人在負責業務，法官不必24小時緊盯，依受刑人防逃作業要點規定，判刑10年以上可使用科技監控以防逃，不過，未來可以研究將重大經濟犯罪、貪瀆案、社會矚目案件一起納入考量。

民眾黨立委賴香伶。翻攝網路
民眾黨立委賴香伶。翻攝網路

監控 賴香伶 蔡清祥 朱國榮 國寶

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