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老人無後...律師任管理人侵吞653萬遺產 二審逆轉判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

林姓、陳姓兩名老人家過世後留下遺產沒人繼承，法院指定有20年執業經驗的游姓律師擔任遺產管理人，游女卻趁機將兩人留下得遺產共653萬元轉入自己名下，一審依背信罪判9月徒刑得易科罰金，高雄高分院今宣判，認為游女雖有將兩人遺產挪作他用，但事後扣除相關費用後，餘額也有轉入國庫指定帳戶，逆轉改判無罪。

判決指出，游女是高雄一家律師事務所主持律師，2015年、2018年分別被法院指定擔任林姓、陳姓亡者的遺產管理人，負責替兩名死者編製遺產清冊，清償債權或遺產歸屬國庫時協助遺產移交等事務。

2018年11月間，游女到銀行為林姓、陳姓死者開設遺產管理專戶，戶頭分別存有41萬6244元、612萬3875元遺產，沒多久，游女卻將兩人遺產共653萬元轉入自己及女兒名下，把錢用來繳納個人信用卡帳款、退還受委任案件的律師費。

高雄檢調接獲檢舉後展開追查，游女應訊時辯稱她是便宜行事，才將兩名死者存款轉入個人帳戶，讓她可以隨時取款處理地價稅、房屋稅、牌照稅等相關遺產事務，絕對沒有侵占兩名老人家遺產，但檢方不採信她說法，依業務侵占罪嫌起訴。

一審法官認為，游女將兩人的遺產轉移至個人帳戶，不免產生金錢混同，難以明確區別，甚至造成後續銀行存款利息、孳息等應如何分配等問題，變更起訴法條後，依背信罪各判徒刑6月、4月，合併執行9月，得易科罰金。

高雄高分院今宣判，合議庭認為，遺產管理人依法是以自己名義，管理、清算遺產，於繼承人出現時，將遺產交還繼承人，若無人繼承時，遺產若有剩餘則交付予國庫，但與法院、國庫、繼承人間並無委任關係，並不符背信罪「為他人處理事務而違背其任務」的構成要件。

合議庭認為，游女雖有將受管理的遺產與個人款項混用，但她銀行個人資產合計都超過兩名老人家的遺產總額，且游女在扣除相關費用後，便將兩老的遺產餘額匯入財政部國庫署指定帳戶內，並經法院准予備查，綜合事證後，認定她不具侵占故意，判決無罪。

游姓律師將兩名老人家遺產餘額匯入國庫，被法院認定無侵占故意，二審逆轉改判無罪。記者張議晨／翻攝
游姓律師將兩名老人家遺產餘額匯入國庫，被法院認定無侵占故意，二審逆轉改判無罪。記者張議晨／翻攝

遺產 律師 侵占 資產

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