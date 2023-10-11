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基隆刑警貪念私吞遺失物7800元 知被查急還失主...下場仍慘

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市劉姓偵查佐侵吞市民送交的拾得物7800元，事跡敗露後指作業錯誤，把錢還給遺失人，被檢方依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴。基隆地院審理時，劉認罪，判刑1年6月。緩刑5年，並應支付公庫10萬元、240小時義務勞務。全案可上訴。

檢方起訴指出，劉姓偵查佐暫代偵查隊小隊長職務，2021年4月間協助偵查隊蔡姓警員辦理拾得遺失物業務。藍姓男子同年8月21日因無照駕駛，遭員警告發後心生不滿，9月5日凌晨5點多到警四分局中山派出所抗議。

藍將7張1千元、1張5百元和3張1百元紙鈔，合計7800元，以及統一發票5張棄置在所內民眾報案區桌上。余姓警員請他領回，藍拒絕，便以藍為拾得人名義，填寫受理拾得物案陳報單後，7日由工友將現金和發票送到偵查隊，交給蔡姓警員簽收。

警方辦理「拾得遺失物」業務，承辦人收文後應隨即掛號管制，用最速件簽報在「拾得遺失物處理系統」上網公告招領，並列印對外公告，副本發交拾得人、有關機關及保管單位。拾得遺失物如為現金、有價證券等，應由機關出納單位簽收保管。已知遺失人、所有人或其他有受領權人，應主動通知前來認領。

劉姓偵查佐得知原委，認為有機可乘，趁9月8日偵查小隊全員輪休日，主動返回偵查隊辦公室，未經蔡姓警員同意，就從蔡辦公桌抽屜內，拿出拾得物案卷。蔡的桌上有另案遺失物黃姓市民身分證影本。劉便冒用蔡的名義，繕打黃領回財物清領據，附上黃的身分證影本，陳報上級核章。

劉姓偵查佐9月9日找藉口取得蔡員授權，進入公文作業系統後，以蔡名義偽造遺失物已由黃領回書函，再盜蓋蔡的簽名章，陳報上級核章。等蔡來上班時，劉告知現金和發票已還給遺失人。藍男得知後，多次向中山派出所警員及蔡姓承辦警員，失主是他，不是黃。

警四分局展開內部調查時，劉察覺事跡敗露，10月16日到中山派出所，以發還拾得物作業錯誤為由，拿出7800元，請警員立刻發還給藍男。由於尚缺5張發票，警員便到鄰近超商買5瓶飲料，取得5張發票，一併發還藍妻簽收。

警四分局督察人員調查、蒐證後，將劉姓偵查佐送辦，檢方偵結起訴。基隆地院審理後，以公務員假借職務上機會犯偽造文書罪，判劉有期徒刑1年6月。緩刑5年。市警局案發後調整劉的職務，2021年12月24日起停職。

基隆市劉姓偵查佐侵吞市民送交的拾得物7800元，基隆地院判刑1年6月。緩刑5年，並應支付公庫10萬元、240小時義務勞務。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市劉姓偵查佐侵吞市民送交的拾得物7800元，基隆地院判刑1年6月。緩刑5年，並應支付公庫10萬元、240小時義務勞務。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影

基隆 貪汙 警察

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