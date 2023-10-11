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金毛大學生摻「魔鬼的呼吸」性侵2女都失敗 高院禁他溜出國

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

19歲冉姓男子約女網友去夜店，在咖啡中摻藥、帶到商旅欲性侵，女網友掙扎逃離；冉3天後再下藥陷害另名女網友，想拍性愛片，女網友逃脫。警方從犯嫌的一頭金髮鎖定冉犯案，冉被拘捕後遭起訴，台北地方法院依以藥劑強制性交未遂罪、對被害人錄影強制性交未遂罪判4年6月徒刑。台灣高等法院裁定自15日起，冉限制出境、出海8月。

冉2022年犯案時，還是大學生，他先是在去年7月9日、8月21日購入含「東莨菪鹼（scopolamine）」成分的藥劑，自行服用後得知藥劑會使人昏沉，起意作案。東莨菪鹼常用於醫療臨床麻醉，短短數分鐘就能使人陷入失憶、昏迷，過量者會出現心肺功能衰竭甚至死亡，有「魔鬼的呼吸」別稱。

去年9月15日晚上6點，冉與在交友軟體結識的女子相約夜店，在事先購買的星巴克咖啡裡摻入藥劑，用餐時交給對方飲用，對方因藥力發作昏沉、無力，冉晚間8點藉口找朋友，將被害人帶到商旅，強行拉她入房，被害人掙扎反抗，伺機逃離。

9月18日晚上7點，冉再約另名女網友見面，也帶她到夜店，如法炮製在飲料中下藥，再藉口帶對方到商旅。檢方指控，被害人進入商旅癱軟躺上床，冉打開手機錄影功能，鏡頭正對被害人，另脫下自身內、外褲趴在她的身上，解開她褲頭，被害人意識恍惚，但反應未喪失，扭動身體掙脫掌控，向警方報案。被害人的尿液經台北榮總檢驗，檢出東莨菪鹼，才知飲料遭下藥。

台北地院認為冉為滿足私慾，不顧女網友健康而下藥，幸虧2名女網友察覺有異，抵抗逃離，但冉已造成2名被害人重大傷害。冉事後以45萬元和第二名受害者和解，但第一名受害女子不願意原諒，冉的律師稱他是受「網路汙染」才犯法，請求依刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑，但北院認無值得同情之處，且未遂犯減刑後刑度已降低，無須再減刑。

在一審判決後，冉和檢方都提起上訴，案件繫屬高院。高院認為冉姓男子犯的罪一審分別遭處3年10月、3年8月，合併執行4年6月，可見他犯罪嫌疑重大，有相當理由相信有逃亡可能，為維護國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、被告居住及遷徙自由受限制程度，裁定10月15日起限制出境、出海8月。

冉姓男子先後邀約2名女子至夜店，伺機下藥「東莨菪鹼」欲性侵但未得逞，一審判冉4年6月徒刑，台灣高等法院裁定自15日起，冉限制出境、出海8月。示意圖／Ingimage
冉姓男子先後邀約2名女子至夜店，伺機下藥「東莨菪鹼」欲性侵但未得逞，一審判冉4年6月徒刑，台灣高等法院裁定自15日起，冉限制出境、出海8月。示意圖／Ingimage

性侵 大學生

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