高虹安涉貪今出庭 原班退役司法官組律師團再戰檢察官

新竹市長高虹安被控浮報國會助理酬金、加班費詐領公款46萬30元，依貪汙、使公務員登載不實罪起訴，台北地院今天下午2時30分傳喚高，預計她將做無罪答辯。圖／聯合報系資料照片 新竹市長高虹安被控浮報國會助理酬金、加班費詐領公款46萬30元，依貪汙、使公務員登載不實罪起訴，台北地院日前傳喚4名共犯出庭，今天下午2時30分傳喚高，預計她將做無罪答辯。

高虹安在台北司法機關捲進貪汙、誣告、違反著作權法3起訴訟，其中貪汙案質量最重，也具政治後座力；高偵查中委任3名出身司法官的律師陳宗豪、陳建良、王世華辯護，案子起訴，繼續委任同一批人再戰檢察官。

法官上月25日傳喚高虹安的前國會辦公室主任陳奐宇、綽號「小兔」或「兔姊」的前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷出庭，3人都認罪；本月2日傳喚前公關主任、綽號「公衛文」王郁文，王不認罪。

事實上，王郁文在「吹哨者」2022年底爆料高虹安詐領助理酬金、加班費且檢方尚未分案偵辦時，即第一間跳出來為爆料事件護駕。

王郁文曾露臉錄製影片，替高虹安傳說中男友李忠庭於國會辦公室內的工作任務澄清與說明，與高的關係更甚於其他助理；王郁文日前出庭主打「有加班」、「有權自由處分財產」、「是實質助理」做無罪答辯，高虹安的律師團所出的辯護策略，可能與王郁文的相去不遠。

台北地檢署2022年11月17日分案偵辦高虹安，2022年12月15日發動搜索，高於搜索當天、今年4月29日兩度在偵查庭內答辯，就「小兔」2020年2月到11月的記帳內容是否知情，供述並不相同。

依檢方起訴書，高虹安2020年立委任內主導並要求黃惠玟將立委助理酬金、加班費申報至法定上限，其中，酬金浮報8萬4126元，加班費浮報54萬1112元，建立辦公室內零用金，檢察官扣除發給助理獎金及公務支出16萬5208元，認定高涉嫌貪汙的金額是46萬30元。

檢方今年8月14日起訴高虹安，認為高公私不分、貪圖小利，犯後態度不佳又試圖卸責助理，建請法院妥適量刑，宣告褫奪公權。