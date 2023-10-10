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未幫柴犬繫犬繩…牠暴衝狂追害騎士骨折 高雄飼主下場曝光

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

飼犬攻擊事件頻傳，光今年7月，橋頭地方法院針對4起飼主未能約束愛犬傷人做出宣判；最近一起發生在7月18日，諶姓飼主因未以犬繩繫好柴犬，造成牠一路暴衝追著蘇姓男騎士，蘇為閃躲牠重摔倒地，雙側肋骨骨折併發氣血胸，法院判諶男2月徒刑。

法院調查時，諶男否認任何過失傷害，諶辯稱蘇男車上載有未繫犬繩犬隻，而他的柴犬見狀，才會興奮追隨蘇男機車，並超出他可目視範圍。諶男也主張該道路非一般道路，屬防汛道路，蘇男年事已高，騎車本來就有可能自摔，甚至違規騎在狹窄道路，才會導致事故發生。

但警方調閱附近監視器，發現諶男案發前的確未使用犬繩繫住自己的柴犬，容任牠在公眾往來開放空間奔跑。

至於該道路是否供車輛通行，檢方查出案發道路鋪設柏油，道路兩側劃設有紅線，可辨識出道路範圍，並沒有禁止車輛通行的標誌標限，且道路並非狹窄，直接打臉諶男供詞。

法院認為，飼主駕駛機車搭載犬隻為生活上所常見，而犬隻間相互遭遇會有奔跑追逐，甚至出現具敵意攻擊行為等興奮反應，或者他人駕駛機車突遭犬隻追逐，因心生恐懼或猝不及防，影響駕駛能力發生危險，也為公眾所周知，諶男本當繫好犬繩，避免傷害發生。

法官審酌，諶男一時疏忽，未善盡飼主責任，未加以適當約束造成用路人潛在危險，導致蘇男因而雙側肋骨骨折併氣血胸，送醫急診後入加護病房照護，住院10天，兼衡諶男犯後供承事實，但否認犯罪，並未能與蘇男達成和解，因此判處2月徒刑，可易科罰金，一日一千折算，全案仍可上訴。

柴犬示意圖。圖／ingimage
柴犬示意圖。圖／ingimage

柴犬 骨折 監視器

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