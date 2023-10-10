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逆子獲贈房竟換鎖趕生病父母出門 老父用不孝條款拿回房產
新竹縣家中排行老么的葉姓男子獲父親贈與房屋後，不但對生病的父母不聞不問，還換鎖緊閉大門，不讓兩老返家。高齡98歲的葉父痛心疾首，動用「不孝條款」向法院訴請撤銷贈與。心寒的是，葉父審理時過世，么子葉男全家竟無1人出席葬禮。新竹地院最後判葉父撤銷贈與有理，葉男需交出房屋，歸葉父全體繼承人共有。
判決書指出，葉家3個兒子1997年在葉父與葉母見證下簽署分家協議書，房屋為兄弟3人共有，但么子葉男在2001年8月以葉父「贈與」為由，將房屋移轉登記於自己名下單獨所有，其他兄弟皆不知情。
葉父與葉母2018年開始生病住院多次，葉男均不聞不問。2021年7月葉母就醫回家時，葉男竟將大門換鎖、上鎖不讓老母進門，只拿兩堆衣服給她，經報警仍無法進入，葉母只好暫居山上工寮。
1個月後葉母因想返家與葉男爭吵，致她手部受傷，葉男同年11月還叫計程車將老父、老母跟一袋行李載到另名兒子家丟包，將父母親趕出已居住數十年的老家。
葉父控訴，葉男未盡扶養義務，他與妻子痛心之餘，決定援引「不孝條款」訴請地院撤銷贈與，要葉男歸還房屋。葉母也表示，全案審理期間，葉父今年1月過世，但葉男全家竟無一人出席葬禮。
法官指出，民法第416條規定，受贈人對於贈與人有扶養義務而不履行者，贈與人得撤銷其贈與。葉男將門換鎖、上鎖，不讓其母進門，又坐視高齡9旬葉父在外一年多即病亡，無法在自宅終老，顯然葉男拒絕扶養雙親，證據明確。
法官認為，葉父訴請撤銷贈與符合民法規定，請求葉男將房屋所有權人回復為葉父本人為有理由，惟因葉父已死亡，法官判決房屋應為葉父的全體繼承人公同共有。
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