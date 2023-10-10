民眾確診無法投票興訟控中選會違法 判決結果出爐

針對去年11月舉行的九合一大選暨修憲複決公投，呂姓男子不服因確診而無法在當天投票，提告要求中選會就此事作成違法註記。情境示意圖。圖／ingimage 針對去年11月舉行的九合一大選暨修憲複決公投，呂姓男子不服因確診而無法在當天投票，提告要求中選會就此事作成違法註記。法院日前判男子敗訴，可上訴。

中央選舉委員會去年透過新聞稿指出，投票日在即，依司法院大法官釋字第690號解釋及傳染病防治法規定，尚未解除隔離的確診者不得外出。

呂姓男子主張，於去年11月21日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），新竹市衛生局開立隔離通知書，命他自去年11月21日至26日進行居家隔離，他因此無法在去年11月26日完成投票，向法院提起行政訴訟及聲請假處分，請求延長他投票時間到隔離結束後的翌日中午12時。法院駁回假處分。

本訴（行政訴訟）部分，呂男主張，中選會依選罷法規定，負有使選舉權人於戶籍地投票的義務，且應提供合宜的投票場所供選舉人完成投票；中選會於疫情開始後3年期間，已可預知即將舉辦重要選舉，卻無任何因應，也未參照其他國家經驗，致使確診的國民喪失依憲法享有的選舉權及複決權。

呂男請求法院裁判中選會應於「111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決」選舉，就未提供符合防疫規範的投票方式給他完成投票一事作成違法註記。

台北高等行政法院審理後認為，由選罷法或公民投票法可知，立法者並沒有使主管機關可就同一選舉的投票日，分定數日；呂男所指中選會應採取的積極作為義務，例如部分人得在不同時間提早或延後投票等，此部分已涉及要求中選會辦理立法所無，甚至違反法律明文本旨的問題。

法院指出，本件呂男請求註記的確切內容不明，且難認中選會有違法，日前判決駁回，即呂男敗訴。可上訴。