「表哥名字」真好用！安南警國慶連假查獲6條通緝犯
26歲張姓男子清晨騎機車行經台南市安南區怡安路，因騎機車違規被巡邏員警發現上前攔查，張以「謝姓表哥」身分證字號受檢，但眼尖的員警發現外觀特徵不相符，進一步查出他因詐欺、洗錢防制法、傷害等案，共遭6個地檢和地院通緝，調查後解送歸案。
台南市警三分局安中派出所員警，10月7日清晨1點35分執行巡邏勤務時，在安南區怡安路發現1部雙載機車違規，員警立即攔查，男性駕駛以「謝姓表哥」身分證字號受檢，但眼尖的員警發現，外觀特徵不相符。
張姓男子仍嘴硬堅稱他是「謝姓表哥」身分，巡邏員警索性將其帶至分局偵查隊進行指紋捺印，未料一踏入「刑警」地盤，張嫌自知法網難逃，即乖乖坦承真實身分，是「詐欺、洗錢防制法、傷害等6條通」的通緝身分，調查後解送歸案。
據了解，今年5月3日起至9月20日，張分別因洗錢防制法案、4個詐欺案、傷害案，分別遭高雄地檢署、台中地檢4、新竹地檢、橋頭地檢及高雄地院通緝。
台南市警三分局表示，警察維護治安，不分晝夜，持續強化可疑人車盤查，全力守護，給民眾一個安心宜居的環境。
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