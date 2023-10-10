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逃兵背3條通緝逃10年！國慶聯誼時剛好刑警路過看到被逮

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

31歲劉姓逃兵冒用友人身分10多年都沒人發現，兩年前涉過失傷害案，警方還通知被冒用個資的江姓男子到案，才知江身分已遭冒用，江抱怨常接獲警察機關到案說明通知，不堪其擾。永康分局刑警王彥澤前晚下班途經南市東區燒烤店眼尖發現，劉姓通緝犯終於被逮。

永康分局表示，刑警王彥澤在燒烤店發現追緝已久的通緝犯正與3名友人宵夜聚會，立即通報大橋所警員劉耿銘、童子峰等逮捕。全案依偽造文書、妨害兵役條例通緝移送台南、台北地檢及台中地院。

經查劉嫌早在民國102年就因冒名偽造文書遭台中地院通緝而展開逃亡生涯，期間都以新北市江姓男子身分躲藏在南部，在各大工地做板模工維生。周遭友人及工地的同事都不知情。幾次員警盤查也都謊報江身分，因剛好兩人髮型、臉型相似，劉都成功蒙混過關，而這一躲就是十年，也沒有服兵役。

警方表示，逮捕過程中，員警在劉嫌身後叫喊劉嫌全名，劉嫌仍故作鎮定不回應，但因早被警方鎖定只得認栽。

永康分局長甘炎民肯定員警努力追緝犯嫌，伸張正義態度積極。呼籲心存歹念、做壞事的人，法網恢恢疏而不漏，切勿以身試法，逃得了一時逃不了一世，最終仍會受到法律的制裁。

逃兵背3條通緝逃10年，國慶聯誼時剛好刑警路過看到被逮。圖／讀者提供
逃兵背3條通緝逃10年，國慶聯誼時剛好刑警路過看到被逮。圖／讀者提供
逃兵背3條通緝逃10年，國慶聯誼時剛好刑警路過看到被逮。圖／讀者提供
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通緝 偽造文書

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