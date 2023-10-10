高雄明星國中教師周日晚偷用健身房 保全盡責關門反被告

高雄某明星國中林姓教師周日晚間偷跑到學校健身房重訓，被鍾姓保全反鎖在地下室，林男質疑鍾姓保全是故意上鎖，報警後對鍾男提告，檢方調查後處分不起訴，林不服再議也被駁回，改聲請交付審判，但法官認為鍾男是盡保全職責維護校園安全，不會因林男為學校老師就有區別，駁回林的聲請。

判決指出，林姓教師在這間國中已任職3年，去年9月11日（周日）晚間8時許，林男跑到學校地下室健身房重訓，鍾姓保全發現後，告知林男他要關門，請林男離開健身房，但林卻未理會保全提醒，繼續在健身房重訓。

鍾姓保全為了繼續巡視學校其他角落，於是拉下地下室鐵捲門，林姓教師遭保全鎖在健身房內數分鐘，雖然事後平安離開，但他質疑鍾男是故意關門，當晚隨即報警提告，警方獲報後，在同日晚間9時16分許到場了解。

林男不滿，質疑鍾男明知道他仍在地下室健身，卻仍把鐵捲門關上，報警對鍾提告強制罪，但全案經高雄地檢署調查後，認為鍾男不具強制罪主觀犯意，鍾只是盡保全職責，因罪證不足處分不起訴，林男聲請再議也被高雄高分檢駁回。

事後林男向法院聲請交付審判，林男宣稱鍾男明知道他是學校老師，卻仍在他健身時關閉鐵門，害他沒辦法離開地下室，已妨害他自由離開的權利，構成強制罪，應准許他提起自訴。

高雄地院審理時，法官根據鍾男筆錄，發現林男之前就曾偷闖入學校健身房重訓，被反鎖後求助駐校警衛才離開；林男身為學校老師，卻在校園非開放時段擅自進入健身房，鍾男是為維護校園安全，才做出必要安全措施，防止校園有其他人進入造成危害。

另外，林男當晚被鎖在地下室時間僅數分鐘，自由權利受損範圍小，且校方回函也認為保全僅未做到確實通報，林在非開放時間使用健身房，本就違反相關規範。