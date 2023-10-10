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抽菸未熄釀彰化回收場火警 股東堅持不認...二審逆轉判無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣陳姓夫妻與蔡姓男子合資成立公司，在彰化市經營資源回收場，3年前該回收場發生火警，導致延燒到其他民眾的倉庫、農作物，因消防局火調科查出是遺留火源釀禍，陳等三人都有抽菸習慣，被依公共危險罪送辦，陳姓夫妻認罪被判刑3月、蔡被判刑4月，蔡始終否認犯罪，二審認定無證據認定蔡有過失，逆轉判無罪。

判決指出，陳姓夫妻與蔡姓男子在2019年合資成立公司，在彰化市承租土地經營資源回收場，該回收場在2020年8月19日凌晨1時許傳出火警，當時回收場倉庫無人，但火勢因場內的易燃物，延燒到其他民眾所有的倉庫，甚至也造成在旁農地種植的農作物無法收成，火勢在同日上午5時許才撲滅。

彰化縣消防局事後調查，在該回收場的辦公室、大門外發現菸蒂，也有在建築物北側電源開關下方發現一盤蚊香，陳姓夫妻與蔡男都有吸菸習慣，而且案發地點有約20至30包的塑膠飼料袋，蓬鬆且易燃，若有微小火源則易蓄積燃燒，判斷現場遺留火種引發火警的可能性大。

陳姓夫妻與蔡男等三人被依公共危險罪送辦，陳姓夫妻承認涉案，但蔡男雖在偵訊時認罪，但在彰化地院審理時改口，否認犯罪，辯稱他是在案發前一天晚上7時離開該回收場，該場是在隔天凌晨1時許才傳出火警，已事隔6小時，加上他也沒有在場區，希望判處無罪。

彰化地院認定，陳姓夫妻與蔡男等三人，都是該回收場的經營者，屬於防火管理權限之人，而且三人都有抽菸習慣，若有善盡注意義務，則不會發生火警，因此認定三人涉犯失火燒燬現未有人所在之他人所有建築物罪。

一審判陳男3年徒刑、得易科、陳妻3月徒刑、可易科，緩刑2年，蔡男判刑4月，可易科。

蔡男不服上訴台中高分院，仍否認犯罪，台中高分院合議庭審酌，雖然蔡男是該回收場的經營者，但根據檢方的起訴證據中，沒有證據顯示蔡男是否有在現場抽菸，抑或是蔡男有在場，看到陳姓夫妻抽菸，卻沒有督促其要將菸蒂熄滅的狀況，因證據不足，撤銷一審判決，改判蔡男無罪，仍可上訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

彰化市蔡姓男子被控遺留火源導致回收場火警，台中高分院撤銷一審判決，改判無罪。圖／本報資料照
彰化市蔡姓男子被控遺留火源導致回收場火警，台中高分院撤銷一審判決，改判無罪。圖／本報資料照

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