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一度被點名交通傷亡偏高的雲林 經改善傷亡下降2.02%

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣因交通事故比率偏高，今年5月間被交通部點名「道路安全作為有待加強」，雲林縣府經幾個月投入經費與人力改善，包括路況改善、送安全帽等，並在事故率高的鄉鎮辦理48場宣導，使今年第2季傷亡事故比去年同期減少76件，下降2.02%，縣長張麗善還是提醒維護行的安全是無時無刻的事。

據統計雲林縣交通A1死亡人數偏高，截至今年6月仍居全國第3，調查顯示，去年雲林交通事故傷亡以機車事故占61%最多，其中路口事故90人占54%，高齡者事故80人占48%，其次未注意車況28%，因此警方針對安全帽、機車行人、高齡者、酒駕等9大重點加強取締。

雲林縣府也採取積極作為，投入經費和人力從實際面和宣導面加強改善，包括動用1200萬元強化交通科技執法設備，至今年12月底止提升機車考照補助每人1300元。此外也改善人行道11公里、加大路口行人停等空間21處、劃設停車空間605處及增設行人庇護島139處，並向營建署爭取改善18所學校通學步道，購置5800套自行車燈、反光貼紙及安全帽等學生單車配備，勸募6174頂安全帽送給民眾。

從6到9月同步在全縣易發生車禍的鄉鎮村里舉辦48場道安講習，共千餘人參加，針對高齡騎機車、電動車及正確過馬路加強宣導，協助改善交通工具反光配備，還首度採取現場測驗，經「考試」結果7成以上長者有顯著進步。

縣府新聞處指出，據交通部查詢網統計，雲林今年第2季道路交通事故肇事總件數比去年同期減少10件，下降0.35%；死傷人數少76件，下降2.02%。雲林縣警察局也統計今年7月交通事故傷亡件數比去年少52件、傷亡少28人；8月少86件，死亡0人、受傷少97人，傷亡明顯下降。

縣長張麗善表示，研究指出每增1名車禍死亡即增加約1600萬元社會成本，受傷則增加100萬元，但生命無價，每件不幸所造成的家庭破碎及社會成本龐大，期待大家齊心努力，無時無刻提升行安全。

雲林縣交通事故偏高，今年5月被交通部點名，經縣府和警方全力合作改善、宣導，傷亡下降2.02%，已見成效。記者蔡維斌／攝影
雲林縣交通事故偏高，今年5月被交通部點名，經縣府和警方全力合作改善、宣導，傷亡下降2.02%，已見成效。記者蔡維斌／攝影
雲林縣交通事故偏高，今年5月被交通部點名，經縣府和警方全力合作改善、宣導，傷亡下降2.02%，已見成效。記者蔡維斌／攝影
雲林縣交通事故偏高，今年5月被交通部點名，經縣府和警方全力合作改善、宣導，傷亡下降2.02%，已見成效。記者蔡維斌／攝影

雲林 安全帽

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